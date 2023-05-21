Son dakika Galatasaray haberleri: Dursun Özbek’ten prim müjdesi! Sivasspor maçı öncesi...

Başakşehir'i 1-0 yenen Galatasaray'da İstanbul deplasmanı öncesi takıma 20 milyon TL ödeme yapılmıştı. Başkan Dursun Özbek, İstanbulspor galibiyeti sonrasında sözünü verdiği oyuncu başına 400 bin TL primi de Sivasspor maçı öncesinde hesaplara yatırdı.

Galatasaray moralli şekilde sahaya çıkarken, başkan Özbek de rakibini 2-0 deviren takımını büyük bir keyifle izledi.

ŞAMPİYONLUK HAVASI

Şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray'da taraftarlar havaya girdi. Sivasspor maçında Nef Stadyumu'nda yoğun kalabalık vardı. Tribünlerin tamamen dolu olduğu Aslantepe'de oyuncular 'şampiyon' tezahüratlarıyla karşılandı.

NELSSON: MÜKEMMELİM

Geçen hafta İstanbulspor maçında kaşı açılan ve 15 dikişle karşılaşmayı bitiren Nelsson dün de bandajla oynadı. Tecrübeli savunmacı, "Mükemmelim, sahada da görmüşsünüzdür. Daha öncekinden bile daha iyi olduğumu söyleyebilirim. Biraz etkiledi sağ gözümü. Ama önümüzdeki maçta mükemmel olacağına inanıyorum. Şampiyonluk için son bir maçımız kaldı" dedi.