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Giriş Tarihi: 22.5.2023 15:37

Gençlerbirliği'nde Mete Kaan Demir fark yarattı

DHA
Gençlerbirliği’nde Mete Kaan Demir fark yarattı

2022-2023 sezonunun ilk yarısında transfer yasağı nedeniyle genç futbolcuların ağırlıkta olduğu kadroyla mücadele eden Gençlerbirliği, ligde kalmanın sevincini yaşıyor. Mete Kaan Demir performansıyla kırmızı-siyahlıların ligde kalmasında büyük pay sahibi oldu.

Ekonomik ve sportif açıdan zor bir dönemden geçen kırmızı siyahlılar, sezonun ikinci yarısına transfer yasağını kaldırarak yenilenmiş kadrosuyla yoluna devam etti. Son 8 haftada yalnızca 1 mağlubiyet alan Gençlerbirliği, çoğu kesimin düşüncesinin aksine ligde kalmayı başardı.

METE KAAN DEMİR RÜZGARI
Gençlerbirliği'nin ara transfer döneminde Eyüpspor'dan kiraladığı Mete Kaan Demir, kırmızı-siyahlıların ligde kalmasında büyük pay sahibi oldu. Sezonun ikinci yarısında başkent temsilcisinin tüm maçlarında görev alan 25 yaşındaki kanat oyuncusu, kırmızı-siyahlı formayla 4 kez gol sevinci yaşarken, performansıyla taraftarların beğenisini kazandı.
Ligin ikinci yarısının hemen başında İskenderunspor'dan kadroya katılan tecrübeli futbolcu Uğur Akdemir de sağ bek pozisyonunda görev almasına karşın 2 gollük katkısıyla dikkat çeken bir diğer isim oldu.

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Gençlerbirliği'nde Mete Kaan Demir fark yarattı
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