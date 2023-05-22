Haji Wright’a şok protesto! Antalyaspor-Başakşehir maçında...

Antalyaspor'un bu sezonki en önemli oyuncularından birisi olan Haji Wright, 0-0 sona eren Başakşehir maçında taraftarının protestosuyla karşı karşıya kaldı. Gol hasretini 5 maça çıkan ABD'li futbolcu, 81'inci dakikada yerini Hatayspor'dan kiralanan Bertuğ Yıldırım'a bırakırken, taraftarı tarafından ıslıklandı. Golcü futbolcunun yerine oyuna giren Bertuğ Yıldırım ise büyük tezahürat desteği alarak oyuna başladı.

ANKARAGÜCÜ MAÇINA ÇIKMADI

5 maçtır gol sevinci yaşayamayan Haji Wright, hafta içi oynanan Ankaragücü mücadelesinde de forma giymedi. Çocuğu olacağı için maça çıkmadığı açıklanan 25 yaşındaki golcü için Antalyaspor Kulübü'nün de tebrik mesajı yayımlamamış olması dikkat çekti.