Fenerbahçe, transferde yıldız avına çıktı! Duvan Zapata ve Wilfried Zaha...

Süper Lig'de haftayı 3 puanla tamamlayan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde. Yarın Ziraat Türkiye Kupası'nda da kendi sahasında Sivasspor'u ağırlayacak olan Kanarya 1-1'in rövanşında final biletini almaya çalışacak.

Operasyonlar başlıyor

Bu doğrultuda düğmeye basan Ali Koç ve yönetimi çalışmalarını hızlandırdı. Her geçen gün gündeme farklı yıldızlar gelse de listedeki öncelik sıralamasına göre operasyonlar da teker teker başlıyor. Enner Valencia'nın sözleşmesinin sona eriyor olması ve henüz yeni kontrat imzalanmayışı Sarı-Lacivertliler'i hücum bölgesi için harekete geçirdi. Gündemde de çok önemli iki yıldız bulunuyor.

YILDIZ OYUNCUNUN TALİBİ ÇOK

Sarı-Lacivertliler, Crystal Palace'ın yıldızının kardeşini Trabzonspor maçında ağırlayarak transfer için ilk adımı atmıştı. Bu ay sonunda sözleşmesi bitecek olan Wilfried Zaha, tam anlamıyla taraftarların rüyalarını süslüyor. Ancak bu transfer hiç kolay olmayacak gibi görünüyor. Arsenal, Tottenham ve Newcastle'ın da 30 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiği kaydedildi. Crystal Palace da yüksek bir zamla Zaha'nın takımda kalmasını sağlamaya çalışıyor.

KOLOMBİYALI YİNE GÜNDEME GELDİ

Kolombiyalı forvetin adı, hem geçen yaz hem de ocak ayındaki transfer döneminde Fenerbahçe'yle anılmıştı. Atalanta'da bu sezon Hojlund, Lookman ve Muriel ile girdiği rekabette geri planda kalan Zapata ayrılma kararı aldı. 32 yaşındaki forvet için yeniden Sarı-Lacivertliler ile ilgili iddialar çıkmaya başladı. İtalyan ekibi, bir sezon daha sözleşmesi bulunan golcü oyuncuya her türlü kolaylığı sağlamaya hazır. Zapata'nın menajeri Fernando Schena'nın oyuncusunu birçok takıma önerdiği ve bu kulüpler arasında Fenerbahçe'nin de olduğu kaydedildi.