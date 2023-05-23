Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe, transferde yıldız avına çıktı! Duvan Zapata ve Wilfried Zaha...
Giriş Tarihi: 23.5.2023 11:43

Fenerbahçe, transferde yıldız avına çıktı! Duvan Zapata ve Wilfried Zaha...

Fenerbahçe, transferde yıldız avına çıktı! Duvan Zapata ve Wilfried Zaha...

Bir yandan Süper Lig'de azalan umutlarını sürdüren Sarı-Lacivertliler diğer taraftan da yarın kupa finaline çıkacak. Sezonu en azından bir kupayla tamamlamanın hesaplarını yapan Fenerbahçe transferde de yıldız avına başlarken, gündeme Wilfried Zaha ve Duvan Zapata geldi.

Süper Lig'de haftayı 3 puanla tamamlayan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde. Yarın Ziraat Türkiye Kupası'nda da kendi sahasında Sivasspor'u ağırlayacak olan Kanarya 1-1'in rövanşında final biletini almaya çalışacak.

Operasyonlar başlıyor
Bu doğrultuda düğmeye basan Ali Koç ve yönetimi çalışmalarını hızlandırdı. Her geçen gün gündeme farklı yıldızlar gelse de listedeki öncelik sıralamasına göre operasyonlar da teker teker başlıyor. Enner Valencia'nın sözleşmesinin sona eriyor olması ve henüz yeni kontrat imzalanmayışı Sarı-Lacivertliler'i hücum bölgesi için harekete geçirdi. Gündemde de çok önemli iki yıldız bulunuyor.

YILDIZ OYUNCUNUN TALİBİ ÇOK
Sarı-Lacivertliler, Crystal Palace'ın yıldızının kardeşini Trabzonspor maçında ağırlayarak transfer için ilk adımı atmıştı. Bu ay sonunda sözleşmesi bitecek olan Wilfried Zaha, tam anlamıyla taraftarların rüyalarını süslüyor. Ancak bu transfer hiç kolay olmayacak gibi görünüyor. Arsenal, Tottenham ve Newcastle'ın da 30 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiği kaydedildi. Crystal Palace da yüksek bir zamla Zaha'nın takımda kalmasını sağlamaya çalışıyor.

KOLOMBİYALI YİNE GÜNDEME GELDİ
Kolombiyalı forvetin adı, hem geçen yaz hem de ocak ayındaki transfer döneminde Fenerbahçe'yle anılmıştı. Atalanta'da bu sezon Hojlund, Lookman ve Muriel ile girdiği rekabette geri planda kalan Zapata ayrılma kararı aldı. 32 yaşındaki forvet için yeniden Sarı-Lacivertliler ile ilgili iddialar çıkmaya başladı. İtalyan ekibi, bir sezon daha sözleşmesi bulunan golcü oyuncuya her türlü kolaylığı sağlamaya hazır. Zapata'nın menajeri Fernando Schena'nın oyuncusunu birçok takıma önerdiği ve bu kulüpler arasında Fenerbahçe'nin de olduğu kaydedildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP yandaşı Sevinç’in Kılıçdaroğlu’na destek iddiasına Muharrem İnce’den yalanlama: Tümü gerçek dışı
Terörist Sakine Cansız fotoğrafı önünde alçak propaganda! HDP'den Kılıçdaroğlu'na bir destek mesajı daha
7'li koalisyonda Babacan-Akşener krizi! 2 Mart'tan bu yana husumetliler
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan seçmene 28 Mayıs çağrısı: Rakibimiz rehavet ve zafer sarhoşluğudur
Ağlayabilseydiniz...
L’yi de alın gidin yatın
Kılıçdaroğlu'na karşı sesler yükselmeye başladı! Eski CHP'li vekil partisini topa tuttu
Vatandaşlık maaşı nasıl bağlanacak? Bakan Yanık'tan dikkat çeken açıklamalar
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Neden doğalgaz yok diyorlarmış anladım
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe, transferde yıldız avına çıktı! Duvan Zapata ve Wilfried Zaha...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA