Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Gedson Fernandes’e dev talip! Şampiyon takımın listesinde ilk sırada...

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes, performansıyla dev kulüpleri peşine taktı. Siyah-beyazlıların, Benfica ile bonservisinin yüzde 50'sine ortak olduğu 24 yaşındaki orta sahaya, Serie A'yı şampiyon tamamlayan Napoli kanca attı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Napoli, Polonyalı orta sahası Piotr Zielinski'nin yerini doldurabilecek oyuncu arıyor. Listenin ilk sırasında ise Gedson Fernandes yer alıyor.

Bilindiği üzere siyah-beyazlıların sportif direktörü Ceyhun Kazancı, Gedson için gelecek teklifin 20 milyon Euro üzerinde bir rakam olması gerektiğini söylemişti.