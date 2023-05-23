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Giriş Tarihi: 23.5.2023 08:36

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Gedson Fernandes'e dev talip! Şampiyon takımın listesinde ilk sırada...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Gedson Fernandes’e dev talip! Şampiyon takımın listesinde ilk sırada...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ın bu sezonki en başarılı isimlerinden olan Gedson Fernandes'e dev bir ekip talip oldu.

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes, performansıyla dev kulüpleri peşine taktı. Siyah-beyazlıların, Benfica ile bonservisinin yüzde 50'sine ortak olduğu 24 yaşındaki orta sahaya, Serie A'yı şampiyon tamamlayan Napoli kanca attı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Napoli, Polonyalı orta sahası Piotr Zielinski'nin yerini doldurabilecek oyuncu arıyor. Listenin ilk sırasında ise Gedson Fernandes yer alıyor.

Bilindiği üzere siyah-beyazlıların sportif direktörü Ceyhun Kazancı, Gedson için gelecek teklifin 20 milyon Euro üzerinde bir rakam olması gerektiğini söylemişti.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Gedson Fernandes'e dev talip! Şampiyon takımın listesinde ilk sırada...
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