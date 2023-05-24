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Giriş Tarihi: 24.5.2023 15:10

Ahmet İlhan Özek: Çok üzgünüm

İHA
Ahmet İlhan Özek: Çok üzgünüm

Spor Toto 1. Lig’de küme düşen Altınordu’nun kaptanı Ahmet İlhan Özek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Çok üzgünüm. Ne diyeceğimi, nasıl söyleyeceğimi hiç bilmiyorum” dedi.

Spor Toto 1. Lig'e veda eden Altınordu'nun kaptanı Ahmet İlhan Özek, yaşanan bu durumla alakalı sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Çok üzgün olduklarını belirten Özek, "Türkiye'nin Altınordu'sunun kaptanı olarak içinde bulunduğumuz durumun pişmanlığını, hayal kırıklığını üzerimden atabilmem sanırım uzun süre alacak. Evet futbol bu şampiyonlukları, başarıları olduğu kadar başarısızlık ve düşmesi de var. Ama bunu hak ettiğimizi düşünmüyorum. Sadece ve sadece bu toprakların çocuklarına yatırım yapan; iyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu mottosundan taviz vermeyen Türkiye'nin geleceği olan tek kulüp Altınordu FK'yi maalesef 100. yılında küme düşürmüş futbolcuları olarak anılacağız" ifadelerini kullandı.

"ÖZÜR DİLİYORUM"
Kelimelerin kifayetsiz kaldığını dile getiren Özek, "Bu kulüp için canını dişine takan, sadece bu kulüp için değil, bu toprakların çocuklarına hayatını adayan, bana güvenip Türkiye'nin Altınordu'su A takım kaptanlığı gibi kutsal mertebeye layık gören, kendi deyimiyle Altınordu arması yediemini başkanımız Seyit Mehmet Özkan'dan, gece gündüz demeden güler yüzleriyle huzurlu ortamda yaşamamızı sağlayan, istediğimiz her şeyi içtenlikle yerlerine getiren, tesislerimizde tertemiz odalarımızda yatmamızı sağlayan ablalarımızdan, her öğün mükemmel yemek yememizi sağlayan mutfaktaki büyüklerimizden, güvenlikteki abilerimizden, malzemelerimizden sorumlu abilerimizden ve her şeyimiz, İsviçre çakısı dediğimiz yıllardır kulüpte olan Turan abimizden, 100 yıldır bu armanın peşinde koşan iyi günde, kötü günde desteğini bizden esirgemeyen dededen Altınordulu büyük taraftarlarımızdan ve tüm Türkiye'den özür dilerim" diyerek sözlerini noktaladı.

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Ahmet İlhan Özek: Çok üzgünüm
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