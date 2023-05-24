Beşiktaş’ta Gedson Fernandes’in talibi çok!

Benfica'dan 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Gedson Fernandes'e Avrupa devlerinin ilgisi artarak devam ediyor. Son olarak Adana Demirspor karşısında ikinci yarının başlarında attığı şık golle kalitesini gösteren Portekizli yıldız, özellikle Hollanda ekiplerinin transfer listesinde ciddi bir şekilde yer alıyor. Yıldız orta saha için PSV ve Ajax sezon sonunda Siyah-Beyazlılar'ın kapısını çalacak. 24 yaşındaki başarılı futbolcunun, 2026'nın Haziran ayına kadar Beşiktaş'la mukavelesi bulunuyor. Gedson, futbol kariyerine Benfica'da başlamıştı.

İTALYA'DAN DA YOĞUN İLGİ VAR

Gedson, bonservisiyle birlikte ilk kez transfer olarak Beşiktaş'a imza atmıştı. Daha öncesinde Benfica'da istediği süreyi bulamayan Gedson, sırasıyla Tottenham, G.Saray ve Ç.Rizespor'da kiralık olarak forma giymişti. Beşiktaş'ta gösterdiği performansla sıçrama yapan Gedson için İtalya ekipleri de yoğun çaba sarf ediyor. İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Lazio, Gedson Fernandes için Beşiktaş'ın kapısını çalacak. Öte yandan Serie A'da şampiyonluğunu ilan eden Napoli, Polonyalı orta sahası Piotr Zielinski ile yollarını ayırması halinde Gedson için teklif yapacak.

LAZIO FAVORİ DURUMDA

Gedson Fernandes transferinde Lazio'nun iddialı olduğu bildirildi. "ilromanista" adlı sitede yer alan haberde, "24 yaşındaki oyuncu, Türkiye'de iyi bir sezon geçiriyor ve Napoli'nin yanı sıra, şu anda satın almanın favori takımı gibi görünen Lazio da dahil olmak üzere başka önemli kulüpler de onu takip edecek. Napoli'nin Piotr Zielinski'yi satması durumunda yönetim, Gedson Fernandes'i satın almak için gaza basacak." ifadeleri kullanıldı. Beşiktaş, Gedson'dan gelecek olan bonservis bedelinin yarısını Benfica'ya verecek. Siyah-Beyazlılar, bu yüzden 20 milyon euronun altına oyuncuyu bırakmak istemiyor. (Akşam)