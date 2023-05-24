Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Özer Hurmacı'nın Bursaspor performansı!
Giriş Tarihi: 24.5.2023 16:30

Özer Hurmacı'nın Bursaspor performansı!

İHA
Özer Hurmacı’nın Bursaspor performansı!

Bursaspor, Teknik Direktör Özer Hurmacı yönetiminde çıktığı 10 maçta, 4 galibiyet, 4 beraberlik, 2 de mağlubiyet aldı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta bu sezon üç hoca ile çalışan Bursaspor'da en başarılı isim Özer Hurmacı oldu. Tahsin Tam ve İsmail Ertekin'den görevi devralan genç çalıştırıcı, yeşil-beyazlı takımın başında çıktığı 10 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik, 2 de mağlubiyet aldı. 16 puan toplayan Bursaspor, ligin son haftasında ligde kalmayı başardı ve puan cetvelinde 14. sırada yer aldı. Golcü kimliği ile ön plana çıkan Timsah, Hurmacı yönetiminde 22 gol atarken, kalesinde de 19 gol gördü.

EN ÇOK OKUNANLAR

Oğuzhan Uğur'un programında Kılıçdaroğlu'na soru soran gence tehdit: Yakında kafana sıkacağız
Ümit Özdağ iç savaş çıkarır dediği Kılıçdaroğlu ile ortak oldu! 7'li masaya girişini büyük bir yalanla taçlandırdı!
8'li koalisyonda 'Ümit Özdağ' krizi! Gelecek ve DEVA partilerinden Kılıçdaroğlu'na tepki
SON DAKİKA: Bakan Nebati'den asgari ücret zammı açıklaması
HDP'li Sırrı Süreyya Önder, karanlık pazarlığı itiraf etti: Kemal Kılıçdaroğlu bunları yerine getirmek zorunda
Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı ama... Akıllara o sözleri geldi! 'Kılıçdaroğlu kazanırsa iç savaş başlar'
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Kılıçdaroğlu HDP'ye mi Zafer Partisi'ne mi yalan söylüyor?
Gelecek ve DEVA’dan AK Parti’ye geçtiler
Başkan Erdoğan: Rehavete kapılmak yok Pazar günü sandıkta zafere yürüyeceğiz
Özdağ’ın ve Kılıçdaroğlu’nun açmazı
ARKADAŞINA GÖNDER
Özer Hurmacı'nın Bursaspor performansı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA