Beşiktaş’ın eski futbolcusu Douglas tutuklandı!

2014 yılında 4 milyon Euro bedelle Barcelona'ya transfer olan Douglas Santos, Katalan devinde beklenen performansı gösteremeyince Sporting Gijon'a kiralanmıştı.

Bir dönem Benfica'da da kiralık olarak forma giyen Brezilyalı sağ bek 2018 yılında Sivasspor formasıyla Spor Toto Süper Lig'e transfer oldu.

SİVASSPOR FORMASIYLA DİKKATLERİ ÇEKTİ

Kırmızı-beyazlıların formasını 32 maçta giyen Douglas, üç kez gol atmayı başarırken yedi kez de asist yaptı. Gösterdiği performansla Süper Lig devlerinin radarına girmeyi başardı.

Brezilya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Globo Esporte'de yer alan habere göre, Brezilyalı oyuncu ateşli silah kullanmak suçundan tutuklandı. Gece yarısı bir yat limanında yürüyüş yapan Douglas'ın ateş ettiği, polislerin gelmesinin ardından silahı ormanlık alana sakladığı öğrenildi. 32 yaşındaki oyuncunun daha sonra polise kendisinin ateş ettiğini söylediği açıklandı.