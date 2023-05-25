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Giriş Tarihi: 25.5.2023 14:03

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Douglas tutuklandı!

Beşiktaş’ın eski futbolcusu Douglas tutuklandı!

Bir dönem Süper Lig'de Beşiktaş ve Sivasspor formaları giyen Douglas'ın ülkesi Brezilya'da tutuklandığı öğrenildi. İşte detaylar...

2014 yılında 4 milyon Euro bedelle Barcelona'ya transfer olan Douglas Santos, Katalan devinde beklenen performansı gösteremeyince Sporting Gijon'a kiralanmıştı.

Bir dönem Benfica'da da kiralık olarak forma giyen Brezilyalı sağ bek 2018 yılında Sivasspor formasıyla Spor Toto Süper Lig'e transfer oldu.

SİVASSPOR FORMASIYLA DİKKATLERİ ÇEKTİ
Kırmızı-beyazlıların formasını 32 maçta giyen Douglas, üç kez gol atmayı başarırken yedi kez de asist yaptı. Gösterdiği performansla Süper Lig devlerinin radarına girmeyi başardı.

Brezilya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Globo Esporte'de yer alan habere göre, Brezilyalı oyuncu ateşli silah kullanmak suçundan tutuklandı. Gece yarısı bir yat limanında yürüyüş yapan Douglas'ın ateş ettiği, polislerin gelmesinin ardından silahı ormanlık alana sakladığı öğrenildi. 32 yaşındaki oyuncunun daha sonra polise kendisinin ateş ettiğini söylediği açıklandı.

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Beşiktaş'ın eski futbolcusu Douglas tutuklandı!
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