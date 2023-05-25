Enes Ünal’dan kötü haber! Çapraz bağlarında yırtık tespit edildi...

Bundan sonrası için ligde kalma mücadelesinde takım arkadaşlarını sonuna kadar destekleyeceğini, ligde kalacaklarına dair inancının tam olduğunu kaydeden Enes, aynı zamanda ameliyatına da en iyi şekilde hazırlanacağını vurguladı.

"Çok iyimser düşünüyorum. Bunun yolumda göğüs germem gereken yeni bir meydan okuma olduğunu düşünüyorum." diyen milli futbolcu, "Pişmanlık benim için bir seçenek değil. Kariyerimin bu bölümünün ve hayatımın tadını çıkararak pozitif düşünmeye devam edeceğim. Herkese mesajları için teşekkür ederim." açıklamasında bulundu.