Hakan kupayla geliyor!

İtalya Kupası final maçında Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği İnter, Fiorentina'yı 2-1 yenerek kupayı müzesine götürdü. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan Mor Menekşeler, 3. dakikada Nicolas Gonzalez'in golüyle 1-0 öne geçti. 29. dakikada skoru eşitleyen Lautaro Martinez, ardından 37'de tekrar sahneye çıkıp takımına zaferi getirdi: 2-1. Milli futbolcumuz Hakan83 dakika forma giyerkenmavi-siyahlılar 9. kez bu kupayıkazandı. 10 Haziran'da İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City ile karşılaşacak olan İnzaghi'nin ekibi, dev maç öncesi İtalya kupasıyla moral depoladı.