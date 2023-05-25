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Giriş Tarihi: 25.5.2023

Hakan kupayla geliyor!

Hakan kupayla geliyor!
İtalya Kupası final maçında Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği İnter, Fiorentina'yı 2-1 yenerek kupayı müzesine götürdü. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan Mor Menekşeler, 3. dakikada Nicolas Gonzalez'in golüyle 1-0 öne geçti. 29. dakikada skoru eşitleyen Lautaro Martinez, ardından 37'de tekrar sahneye çıkıp takımına zaferi getirdi: 2-1. Milli futbolcumuz Hakan 83 dakika forma giyerken mavi-siyahlılar 9. kez bu kupayı kazandı. 10 Haziran'da İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City ile karşılaşacak olan İnzaghi'nin ekibi, dev maç öncesi İtalya kupasıyla moral depoladı.

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Hakan kupayla geliyor!
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