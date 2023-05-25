Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri TFF'den Enes Ünal için geçmiş olsun mesajı
Giriş Tarihi: 25.5.2023 23:20

TFF'den Enes Ünal için geçmiş olsun mesajı

AA
TFF’den Enes Ünal için geçmiş olsun mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İspanya'nın Getafe takımında forma giyen milli oyuncu Enes Ünal için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "Enes Ünal'ın dün akşam Real Betis'e karşı çıktığı maçta sakatlanarak oyundan ayrılmasının ardından bugün yapılan MR tetkiklerinin neticesinde sağ diz ön çapraz bağlarında kopma meydana geldiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Enes'in, millilerin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde Letonya ve Galler ile yapacağı maçlarda forma giyemeyeceği vurgulanarak, "Milli futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşup sahalara dönmesini diliyoruz." denildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: HDP'den Ümit Özdağ'a veto gibi açıklama! "Kabul edilemez" diyerek duyurdular
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi PKK yanıtı: Bunu ispatlayamazsan namertsin
İmamoğlu'ndan kendisine tepki gösteren esnafa hakaret: Terbiyesiz, ahlaksız birisin...
İstanbul Üsküdar’da çarşaflı kadınlara çirkin saldırı: Mekandan kovmaya çalıştılar
SON DAKİKA: Ticaret Bakanlığı açıkladı! Otomotiv bayilerine ceza yağdı
"İnsanlık kaybetti" demişti! Canan Kaftancıoğlu'ndan skandal Sakine Cansız savunması
Demokrat Partili Faik Tunay: HDP bizi mahvetti, Kılıçdaroğlu kazanırsa erken seçime gider
CHP’li Başkan canlı yayında rezil oldu! İnternetten bulduğu şiiri Cemal Süreyya şiiri diye okudu
AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan SABAH'a konuştu! Kılıçdaroğlu'na 10 soru: Eğer 3. tur olsa eminim bunu da söylerdi
Şaşmaz pusula
ARKADAŞINA GÖNDER
TFF'den Enes Ünal için geçmiş olsun mesajı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA