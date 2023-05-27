GALATASARAY HABERLERİ: Fenerbahçe derbisi için rekor bilet talebi

Deplasman tribünü ile birlikte Fenerbahçe derbisi için yaklaşık 5 bin 600 bilet satışa çıkacak. Bu biletler için yönetime yoğun talep geldi. Sarı-Kırmızılı idareciler, SABAH Spor'a yaptığı açıklamada "Bu isteklerin hepsini karşılamamız mümkün değil. Taraftarımızın affına sığınır, teşekkür ederiz" dedi. 198 locaya sahip Nef Stadyumu'nda 4 bin 500 VIP koltuk dahil olmak üzere boş yer kalmadı. Galatasaray'ı, sezonun final derbisinde 52 bin kişi destekleyecek.