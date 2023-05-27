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Giriş Tarihi: 27.5.2023 11:02 Son Güncelleme: 27.5.2023 11:04

GALATASARAY HABERLERİ: Fenerbahçe derbisi için rekor bilet talebi

MEHMET ÖZCAN
GALATASARAY HABERLERİ: Fenerbahçe derbisi için rekor bilet talebi

Fenerbahçe taraftarının gelmeyecek olması nedeniyle NEF Stadı'ndaki derbide 2.600 bilet boşa çıktı. Tam 150 bin istek geldi. Konuk takımın yerleri de Galatasaray'a ayrılacağı için taraftarlar bilet bulma yarışına girdi. Kulübün ve yöneticilerin telefonları kilitlendi.

Sezonun ilk yarısında Kadıköy'deki Fenerbahçe- Galatasaray maçına sarı-kırmızılı taraftar alınmamıştı. 4 Haziran'da oynanacak derbide bu kez de sarı-lacivertliler tribünde olamayacak. 150 bin talebin geldiği Nef Stadyumu'ndaki dev mücadele için 2 bin 600 kapasiteli deplasman tribünü de Galatasaraylılara ayrıldı. 40 bin kombineye sezon içinde 5 maçlık paketler eklendi ve sadece 3 bin bilet satışa sunuluyordu.

Deplasman tribünü ile birlikte Fenerbahçe derbisi için yaklaşık 5 bin 600 bilet satışa çıkacak. Bu biletler için yönetime yoğun talep geldi. Sarı-Kırmızılı idareciler, SABAH Spor'a yaptığı açıklamada "Bu isteklerin hepsini karşılamamız mümkün değil. Taraftarımızın affına sığınır, teşekkür ederiz" dedi. 198 locaya sahip Nef Stadyumu'nda 4 bin 500 VIP koltuk dahil olmak üzere boş yer kalmadı. Galatasaray'ı, sezonun final derbisinde 52 bin kişi destekleyecek.

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GALATASARAY HABERLERİ: Fenerbahçe derbisi için rekor bilet talebi
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