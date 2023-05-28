Galatasaray, final niteliği olan maçlarda hata yapmıyor!

Süper Lig'de iki maçı kalan Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü'nü yenmesi halinde mutlu sona ulaşacak. Fenerbahçe derbisi öncesinde matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan etmek isteyen sarı-kırmızılı takım geçmişte karşısına çıkan benzer fırsatları tepmedi. Başarılara alışkın camia, "Mayıslar bizimdir" sloganıyla havaya girerken, yönetim ve taraftarlar hem teknik direktör Okan Buruk'a hem de oyunculara güveniyor. Final niteliğindeki maçlarda istediği sonuçları almasını bilen Galatasaray'ın son dönemde tek firesi 2020-21 sezonunda averajla kaybettiği şampiyonluk oldu.





8 SÜPER KUPA FİNALİNDE 6 KEZ ZAFERE ULAŞTILAR

2012'de Fenerbahçe karşısında Kadıköy'de şampiyonluğa ulaşan sarı-kırmızılı takım, 2014-15 sezonunda ise Beşiktaş'ı yenerek 4. yıldızı takmıştı. 2018'de Göztepe deplasmanında kazanarak ipi göğüsleyen Galatasaray son şampiyonluğunda takipçisi Başakşehir'i devirerek bitime bir hafta kala işi resmiyete dökmüştü. Cimbom, 6 şampiyonluk gördüğü son 15 senede oynadığı 4 Türkiye Kupası finalini de kazanırken, aynı periyotta çıktığı 8 TFF Süper Kupa'nın 6'sını müzesine götürdü, 2'sinde penaltılarla teslim oldu.





2 SORU 2 CEVAP

LEVENT TÜZEMEN: KEREM&RASHİCA İCARDİ'Yİ BULMALI!

1-G.Saray, Ankara'da sürpriz yaşar mı? A.Gücü, kupada Başakşehir karşısında nasıldı?

A.Gücü-Başakşehir maçını izledim. Müthiş keyif aldım. Tolunay Kafkas ile yeni bir ruh kazanan başkent ekibi çok koşup iyi mücadele ediyor. Ve açık futbol oynamaya özen gösteriyor. Başakşehir, A.Gücü'ne karşı teknik kalitesi ve ayağa pas yapma özelliği ile etkili oldu. Yani G.Saray karşısında temaslı oyunu seven, mücadeleci bir rakip bulacak. Eğer G.Saraylı oyuncular tribün baskısından etkilenmez, sakin kalmayı başarırlarsa kalite ve becerileri ile A.Gücü'nü yenebilecek güce sahipler. G.Saray'ın istikrarlı kadrosu ile sahaya çıkmasını avantaj kabul ediyorum. Kenarlardan yapılacak ortalar İcardi'yi ön plana çıkarır. Ayrıca dışardan atılacak şutlar, G.Saray'a skor şansı yaratır. A.Gücü uzun paslarla hızlı hücuma çıkmayı düşünen bir takım. G.Saray'ın defans hattı bu geniş alanı rakibe bırakmamalı. Özellikle Kerem-Rashica mümkün olduğunca ayağında top tutmadan çabuk ve etkili orta yapmayı düşünmeli.





FEDERASYON KABUL EDERSE KUPA GELECEK

2-G.Saray, şampiyon olursa kutlamalarını nasıl yapmalı? Sizin bu konuda bir öneriniz var mı?

G.Saray, F.Bahçe maçına şampiyon olarak çıkarsa taraftarlar tribünlerde mutlaka çarpıcı görsel gösteriler yapacaktır. TFF izin verirse F.Bahçe maçı sonrasında G.Saray, kupayı kaldırır. Ancak gerçek şölen pazartesi günü veya belirlenecek bir günde yapılabilir. Ligin son haftasında G.Saray'ın maçı olmayacağı için bazı oyuncular tatile gidecek... Sahne hazırlıkları olacak, şölene katılacak sanatçılar belirlenecektir. Futbolcular da aileleri ile şölene katılıp podyuma isimleri anons edilerek istedikleri şarkılarla çıkacaktır. Yabancı oyuncular da ülkelerini temsil eden bayrakları taşımayı ihmal etmezler. Kulüp şöleni özel bir gün olduğu için paraya da çevirecektir. Kombineler ve localar geçerli olmaz.