İzmir’de kupa bereketi

Gençlik ve Spor Bakanı, Spor Toto Süper Lig ile 1. Ligşampiyonluk kupalarını 100 binin üzerindeİzmirlinin görme fırsatı yakaladığını belirtti. KonakMeydanı'nda 2022-23 sezonu şampiyonluk kupalarınınbulunduğu alanı ziyaret eden Kasapoğlu, "Son 2gündür kupalarımız İzmirli hemşehrilerimizin ziyaretineaçıldı. 100 binin üzerinde vatandaşımız kupalarıburada görme fırsatı buldu. Dünyanın en modern statlarıbizde." dedi.