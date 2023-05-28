Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İzmir’de kupa bereketi
Giriş Tarihi: 28.5.2023

İzmir’de kupa bereketi

İzmir’de kupa bereketi
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto Süper Lig ile 1. Lig şampiyonluk kupalarını 100 binin üzerinde İzmirlinin görme fırsatı yakaladığını belirtti. Konak Meydanı'nda 2022-23 sezonu şampiyonluk kupalarının bulunduğu alanı ziyaret eden Kasapoğlu, "Son 2 gündür kupalarımız İzmirli hemşehrilerimizin ziyaretine açıldı. 100 binin üzerinde vatandaşımız kupaları burada görme fırsatı buldu. Dünyanın en modern statları bizde. İşte İzmir'de Göztepe Stadı bunlardan bir tanesi. Biliyorsunuz Ziraat Türkiye Kupası finali de 11 Haziran'da İzmir'de oynanacak" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Turkuvaz Medya'nın acı günü: Engin Ardıç'ın cenaze programı açıklandı
Tanju Özcan'dan Polis ve Jandarma'yı hedef alan Kaftancıoğlu'na tepki! CHP'yi karıştıracak sözler...
Zincirleme cinayetlerde korkunç gerçek: Sevgilisine sarılırken gelip boğmuş cesedi gören küçük kızı katletmişler
Kılıçdaroğlu'nu terleten torun gerçeği... Aile boyu sigorta sahtekarlığı, Kundaktayken SSK’lı oldular!
Başkan Erdoğan’dan eski komşusuna sürpriz ziyaret!
EGM ve Jandarma'dan Canan Kaftancıoğlu'nun iftiralarına sert tepki: Suç duyurusunda bulunulacak
Milli elektrikli tren yolculu seferlerine başladı
Muharrem İnce ikinci tur kararını açıkladı! CHP'li heyet gitmişti: Kılıçdaroğlu'nu desteklemek içimden gelmiyor
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Özel Uçak' selfiesi: İkiyüzlü siyaset anlayışı yeniden gözler önünde!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir’de kupa bereketi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA