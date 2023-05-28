İzmir’de kupa bereketi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet MuharremKasapoğlu, Spor Toto Süper Lig ile 1. Ligşampiyonluk kupalarını 100 binin üzerindeİzmirlinin görme fırsatı yakaladığını belirtti. KonakMeydanı'nda 2022-23 sezonu şampiyonluk kupalarınınbulunduğu alanı ziyaret eden Kasapoğlu, "Son 2gündür kupalarımız İzmirli hemşehrilerimizin ziyaretineaçıldı. 100 binin üzerinde vatandaşımız kupalarıburada görme fırsatı buldu. Dünyanın en modern statlarıbizde. İşte İzmir'de Göztepe Stadı bunlardan birtanesi. Biliyorsunuz Ziraat Türkiye Kupası finali de11 Haziran'da İzmir'de oynanacak" dedi.