Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri La Liga'da şampiyon Barcelona iki hafta sonra kazandı
Giriş Tarihi: 28.5.2023 23:04

La Liga'da şampiyon Barcelona iki hafta sonra kazandı

AA
La Liga’da şampiyon Barcelona iki hafta sonra kazandı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 34. haftasında şampiyonluğunu ilan eden Barcelona, art arda iki maçtır aldığı yenilgilerin ardından 37. haftada Mallorca'yı 3-0 mağlup etti.

La Liga'nın 34. haftasında şampiyonluğunu ilan eden Barcelona, art arda iki maçtır aldığı yenilgilerin ardından 37. haftada Mallorca'yı 3-0 mağlup etti. Barcelona'nın, Mayorka karşısındaki galibiyet gollerini Ansu Fati (2) ve "Gavi" lakaplı Pablo Martin Paez Gavira attı. Mallorca'nın Senegalli oyuncusu Amath Ndiaye, Barcelonalı Alejandro Balde'ye yaptığı sert faulün ardından direkt kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Oyun alanını Barcelona sağlık ekibinin yardımıyla terk eden Balde'nin sağ ayak bileği bağlarından sakatlık geçirdiği ve en az iki ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. La Liga şampiyonu Barcelona puanını 88'e çıkarırken, Mallorca 47 puanla 12. sırada kaldı.

Ligin 37. haftasındaki diğer maçlarında şu sonuçlar alındı:

Atletico Madrid-Real Sociedad: 2-1

Cadiz-Celta: 1-0

Getafe-Osasuna: 2-1

Girona-Real Betis: 1-2

Rayo Vallecano Villarreal: 2-1

Valencia-Espanyol: 2-2

Athletic Bilbao-Elche: 0-1

Almeria-Valladolid: 0-0.

KÜME DÜŞEN İKİNCİ TAKIM ESPANYOL OLDU

La Liga'da Elche'nin ardından küme düşen ikinci takım, Valencia deplasmanında 90+3. dakikada yediği golle 2-2 berabere kalan Espanyol oldu.

Organizasyona veda edecek son takım, Cadiz (41), Getafe (41), Valencia (41), Almeria (40), Celta (40) ve Valladolid (39) arasından, son hafta maçlarının ardından belli olacak.

Ligde gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımlar Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid ve Real Sociedad olurken, Villarreal ve Real Betis Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Tanju Özcan'dan Polis ve Jandarma'yı hedef alan Kaftancıoğlu'na tepki! CHP'yi karıştıracak sözler...
İYİ Parti resmi sonuçları bile beklemedi! 8 koalisyonda kavga başladı: Benden bu kadar...
Muharrem İnce ikinci tur kararını açıkladı! CHP'li heyet gitmişti: Kılıçdaroğlu'nu desteklemek içimden gelmiyor
Canlı seçim sonuçları! Karadeniz'deki illerde Başkan Erdoğan silme kazandı: İşte anlık oy oranları
Son dakika | Turkuvaz Medya'nın acı günü: Engin Ardıç'ın cenaze programı açıklandı
Son dakika: Başkan Erdoğan Kısıklı'da millete seslendi: Kazanan sadece Türkiye!
Başkan Erdoğan'dan milli iradeyi koruma çağrısı! "Son ana kadar koruma vakti!"
Kılıçdaroğlu'nu terleten torun gerçeği... Aile boyu sigorta sahtekarlığı, Kundaktayken SSK’lı oldular!
CHP Genel Merkezi'nde yas var! Konuşma için getirilen TIR da geri götürüldü! İmamoğlu ve Yavaş hiç ortada yok...
EGM ve Jandarma'dan Canan Kaftancıoğlu'nun iftiralarına sert tepki: Suç duyurusunda bulunulacak
ARKADAŞINA GÖNDER
La Liga'da şampiyon Barcelona iki hafta sonra kazandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA