Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ulubatlı Souness bayrak dikmeye geliyor!
Giriş Tarihi: 28.5.2023

Ulubatlı Souness bayrak dikmeye geliyor!

Ulubatlı Souness bayrak dikmeye geliyor!
G.Saray ile F.Bahçe derbilerinin en ikonik hareketlerinden birine imza atan ve 24 Nisan 1996'da Kadıköy'de sahanın ortasına G.Saray bayrağı dikerek tarihe geçen Graeme Souness, 4 Haziran'daki büyük dirbiye davet edilecek. Türkiye Kupası finalinde, sarı-kırmızılı takımın zafere ulaşmasının ardından hamleyi yapan Souness sonrasında 'Ulubatlı Souness' lakabını almıştı. İskoç teknik adam, G.Saray'ın, A.Gücü'nü yenmesi halinde şampiyon olarak çıkacağı F.Bahçe derbisinde özel misafir olarak ağırlanacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Turkuvaz Medya'nın acı günü: Engin Ardıç'ın cenaze programı açıklandı
Tanju Özcan'dan Polis ve Jandarma'yı hedef alan Kaftancıoğlu'na tepki! CHP'yi karıştıracak sözler...
Zincirleme cinayetlerde korkunç gerçek: Sevgilisine sarılırken gelip boğmuş cesedi gören küçük kızı katletmişler
Kılıçdaroğlu'nu terleten torun gerçeği... Aile boyu sigorta sahtekarlığı, Kundaktayken SSK’lı oldular!
Başkan Erdoğan’dan eski komşusuna sürpriz ziyaret!
EGM ve Jandarma'dan Canan Kaftancıoğlu'nun iftiralarına sert tepki: Suç duyurusunda bulunulacak
Milli elektrikli tren yolculu seferlerine başladı
Muharrem İnce ikinci tur kararını açıkladı! CHP'li heyet gitmişti: Kılıçdaroğlu'nu desteklemek içimden gelmiyor
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Özel Uçak' selfiesi: İkiyüzlü siyaset anlayışı yeniden gözler önünde!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Ulubatlı Souness bayrak dikmeye geliyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA