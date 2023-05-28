Ulubatlı Souness bayrak dikmeye geliyor!

G.Saray ile F.Bahçe derbilerinin en ikonik hareketlerinden birine imza atan ve 24 Nisan 1996'da Kadıköy'de sahanın ortasına G.Saray bayrağı dikerek tarihe geçen Graeme Souness, 4 Haziran'daki büyük dirbiye davet edilecek. Türkiye Kupası finalinde, sarı-kırmızılı takımın zafere ulaşmasının ardından hamleyi yapan Souness sonrasında 'Ulubatlı Souness' lakabını almıştı. İskoç teknik adam, G.Saray'ın, A.Gücü'nü yenmesi halinde şampiyon olarak çıkacağı F.Bahçe derbisinde özel misafir olarak ağırlanacak.