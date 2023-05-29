Adana Demirspor’da Vincenzo Montella’dan flaş sözleşme açıklaması!

Adana Demirspor'un Başkanvekili Metin Korkmaz'ın kızı Ecrin Korkmaz ait Sarıyer'deki spor salonunun açılışına, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, VavaCars Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve lacivert-mavili takımın futbolcuları katıldı.

Adana Demirspor Başkanı Sancak, MEC Sports'un açılış kurdelesini Erzurumspor'un eski başkanlarından Ali Demirhan ve Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yaptı.

Spor salonun açılışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella, önümüzdeki sezon takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili açıklamalarda bulundu. "Evliliklerin iki taraflı" olduğunun altını çizen İtalyan teknik adam, "Ben tabii ki kalmayı düşünürüm, neden düşünmeyeyim ama bunu lig bittiğinde düşüneceğiz. Başkanımızla da oturup konuştuğumuzda hep beraber bakacağız duruma." diye konuştu.

Takımın bu sezonki performansından memnun olduğunu da dile getiren Montella, şunları söyledi:

"Ligdeki durumumuzdan dolayı çok memnunuz. Bitime 3 maç kala 4. sırayı garantilemiş durumdayız. Ama tabii ki ligin kalanında 3 maçımız var ve bu maçları onurlandırmamız lazım. Umarım 70 puan ve üzerine çıkabiliriz. Çünkü 4. olarak kulübümüz için tarihi bir sonuç aldık. Bu nedenle 70 puanı almak da güzel bir sonuç olur. "