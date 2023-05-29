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Giriş Tarihi: 29.5.2023 20:51 Son Güncelleme: 29.5.2023 21:04

Son dakika | Nicolo Zaniolo'ya büyük müjde! Galatasaray'da kendini bulmuştu...

Son dakika | Nicolo Zaniolo’ya büyük müjde! Galatasaray’da kendini bulmuştu...

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'in devre arası transfer döneminde 15 milyon Euro bedel ile Roma'dan Galatasaray'a transfer olan genç yıldız Nicolo Zaniolo'ya büyük bir müjde geldi. Zaniolo, İtalya Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldı. İşte tüm detaylar...

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo'ya milli takım müjdesi geldi.

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, Nicolo Zaniolo'yu milli takım kafilesine dahil etti.

İtalya Milli Takımı kadrosunda şu isimler yer aldı:

Donnarumma, Meret, Vicario, Baschirotto, Bonucci, Buongiorno, Di Lorenzo, Florenzi, Gatti, Spinazzola, Toloi, Cristante, Frattesi, Jorginho, Locatelli, Pellegrini, Pessina, Verratti, Zaniolo, Berardi, Chiesa, Gnonto, Immobile, Raspadori, Retegui, Zaccagni.

İtalya Milli Takımı, 15 Haziran'da Uluslar Ligi yarı finalinde İspanya ile karşı karşıya gelecek.

Nicolo Zaniolo son olarak 20 Kasım 2022 tarihinde Avusturya ile oynanan dostluk maçında İtalya Milli Takımı'nda süre almıştı.

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Son dakika | Nicolo Zaniolo'ya büyük müjde! Galatasaray'da kendini bulmuştu...
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