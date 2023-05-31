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Giriş Tarihi: 31.5.2023 11:01

Sivasspor ligdeki galibiyet hasretine son verdi!

AA
Sivasspor ligdeki galibiyet hasretine son verdi!

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında dün konuk ettiği Arabam.com Konyaspor'u 1-0 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, ligde 4 maç aradan sonra 3 puan sevinci yaşadı.

Ligde son olarak 31. haftada deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 yenen kırmızı-beyazlı ekip, bu maçın ardından çıktığı 4 lig maçında galibiyet yüzü görmedi.

Ligin 32. haftasında iç sahada Fenerbahçe'ye 3-1, 33. haftada deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor'a 4-1 kaybeden Sivas temsilcisi, ligin 34. haftasında evinde Kasımpaşa'ya 2-1, 35. haftada ise dış sahada Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu.

Kırmızı-beyazlılar, ligin 36. haftasında dün sahasında Arabam.com Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek hem galibiyet hasretini sonlandırdı hem de ligde kalmayı başardı.

Ligin 37. haftasını bay geçecek Sivas ekibi, son haftada Yukatel Kayserispor'u konuk edecek.

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Sivasspor ligdeki galibiyet hasretine son verdi!
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