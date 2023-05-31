Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Lig'den 4 takım, PFDK'ye sevk edildi
Giriş Tarihi: 31.5.2023 22:42

Süper Lig'den 4 takım, PFDK'ye sevk edildi

AA
Süper Lig’den 4 takım, PFDK’ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 4 Süper Lig ekibini, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF, dün oynanan maçlarla ilgili sevk kararlarını açıkladı.

Şampiyonluğu garantileyen Galatasaray'ı, MKE Ankaragücü maçında, "çirkin ve kötü tezahürat", "saha olayları" ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" gerekçeleriyle PFDK'ya sevk eden TFF, Fenerbahçe'nin, Fraport TAV Antalyaspor maçında, Trabzonspor'un da Bitexen Giresunspor maçında "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle disipline sevkini gerçekleştirdi.

MKE Ankaragücü'nü, Galatasaray maçındaki "çirkin ve kötü tezahürat", "saha olayları", "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" ve "usülsüz seyirci alınması" gerekçeleriyle kurula sevk eden TFF, ayrıca Yukatel Kayserispor oyuncusu Yaw Ackah'ı ise VavaCars Fatih Karagümrük müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle disipline gönderdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: İYİ Parti'de kopuşlar başladı! Çok sert sözlerle istifa etti: Şahsi menfaatler amaçların önüne geçti...
SON DAKİKA: Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı sona erdi! Kabine Toplantısına Başkan Erdoğan liderlik etti
Aslı Baykal-Uğur Dündar arasındaki kriz büyüyor: Başarısız muhalefetin tetikçisi…
Hatice Aksakal'dan Önder Aksakal'a yanıt: Sana değil Erdoğan'a oy veririm
Karşıyaka Belediyesi borç batağında: Tefeciye düşen arkadaşlarımız oldu!
İYİ Parti'de Akşener'in koltuğu sallantıda! Yerine isim bakıyorlar
28 Mayıs seçimleri sonrası 7'li koalisyon darmadağın! Büyük kriz patlak verdi
Son dakika: AK Parti Meclis Grup Yönetimi belli oldu
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ile Devlet Bahçeli arasında kritik görüşme!
Son dakika: CHP Genel Merkezi'nde kriz toplantısı! Kemal Kılıçdaroğlu istifa çağrılarına kulak tıkadı
ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Lig'den 4 takım, PFDK'ye sevk edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA