Son dakika Galatasaray haberi: Souness ve Sneijder’e özel davet!

Galatasaray, şampiyonluğu F.Bahçe derbisinden sonra doyasıya kutlayacak. Hazırlıklara başlayan sarı-kırmızılılar, derbilerin sembol ismi olarak görülen eski teknik direktör Graeme Souness ve eski golcü Wesley Sneijder'e özel davette bulundu.
Souness, 24 Nisan 1996'da F.Bahçe'yi 1-0 yendikleri maçtan sonra Kadıköy'de sahanın tam ortasına G.Saray bayrağı dikerek tarihe geçmiş ve Ulubatlı Souness olarak anılmaya başlanmıştı. Sneijder ise F.Bahçe derbilerindeki golleriyle taraftarın sevgilisi durumunda.