Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Galatasaray haberi: Souness ve Sneijder'e özel davet!
Giriş Tarihi: 1.6.2023 11:30

Son dakika Galatasaray haberi: Souness ve Sneijder'e özel davet!

Son dakika Galatasaray haberi: Souness ve Sneijder’e özel davet!

Galatasaray, şampiyonluğu F.Bahçe derbisinden sonra doyasıya kutlayacak. Hazırlıklara başlayan sarı-kırmızılılar, derbilerin sembol ismi olarak görülen eski teknik direktör Graeme Souness ve eski golcü Wesley Sneijder'e özel davette bulundu.

Galatasaray, şampiyonluğu F.Bahçe derbisinden sonra doyasıya kutlayacak. Hazırlıklara başlayan sarı-kırmızılılar, derbilerin sembol ismi olarak görülen eski teknik direktör Graeme Souness ve eski golcü Wesley Sneijder'e özel davette bulundu.

Souness, 24 Nisan 1996'da F.Bahçe'yi 1-0 yendikleri maçtan sonra Kadıköy'de sahanın tam ortasına G.Saray bayrağı dikerek tarihe geçmiş ve Ulubatlı Souness olarak anılmaya başlanmıştı. Sneijder ise F.Bahçe derbilerindeki golleriyle taraftarın sevgilisi durumunda.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı sona erdi! Kabine Toplantısına Başkan Erdoğan liderlik etti
İzmirlinin derdi: Sel, çamur, kötü koku, Tunç Soyer'in derdi: Gezi Terörü! İşte CHP'nin vatandaşa 'hizmet' anlayışı
28 Mayıs seçimleri sonrası 7'li koalisyon darmadağın! Büyük kriz patlak verdi
Aslı Baykal-Uğur Dündar arasındaki kriz büyüyor: Başarısız muhalefetin tetikçisi…
SON DAKİKA: İYİ Parti'de kopuşlar başladı! Çok sert sözlerle istifa etti: Şahsi menfaatler amaçların önüne geçti...
Bizde de vardı senin gibi bir deha
Demirtaş’ın siyasete ‘şüpheli’ vedası
Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Ligi’nde gelenek bozulmadı: Şampiyon Sevilla oldu! Roma, penaltılarda kaybetti...
Karşıyaka Belediyesi borç batağında: Tefeciye düşen arkadaşlarımız oldu!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Galatasaray haberi: Souness ve Sneijder'e özel davet!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA