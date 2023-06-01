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Giriş Tarihi: 1.6.2023 12:38

Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA
Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 3 Haziran Cumartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından ayak tenisi oynandı.

Antrenmana sağ alt adalesindeki sakatlığı nedeniyle yurt dışına tedaviye giden Gbamin, Giresunspor karşılaşmasında kasık sakatlığı yaşayan Uğurcan Çakır, üst adalesinde zorlanma olan Bartra, sağ baldırında darbeye bağlı kanama olan Gomez ile sakatlığı devam eden Yusuf Yazıcı katılmadı. Denswil ise fizyoterapist eşliğinde çalışmalara devam etti.

Antrenman sonunda basın mensupları, futbolu bırakma kararı alan Marek Hamsik için pasta kesti. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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