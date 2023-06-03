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Giriş Tarihi: 3.6.2023 14:40

Son dakika Galatasaray haberleri: Mauro Icardi ile Simge Sağın bir araya geliyor! Derbiden sonra...

Son dakika Galatasaray haberleri: Mauro Icardi ile Simge Sağın bir araya geliyor! Derbiden sonra...

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçta şarkıcı Simge Sağın, şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında şampiyon Galatasaray, yarın saat 19.00'da Nef Stadyumu'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta MKE Ankaragücü maçının ardından şampiyonluğunu garantileyen sarı-kırmızılılar derbi galibiyetiyle sezonu kapatmak istiyor.

Galatasaray, bu sezonki son maçına çıkacak

Galatasaray, Fenerbahçe derbisiyle bu sezonki son maçına çıkacak. Sarı-kırmızılılar son hafta Hatayspor ile karşılaşacaktı. 6 Şubat'taki yaşanan deprem felaketinden dolayı Hatayspor'un ligde çekilmesiyle Cimbom son haftayı müsabaka yapmadan geçirecek ve 3-0 hükmen galibiyet alacak.

Simge Sağın kutlamalarda şarkı söyleyecek

Fenerbahçe derbisinin ardından Galatasaray, şampiyonluk kutlaması yapacak. Sahada platform kurulacak ve futbolcular seçtikleri şarkılarla sahneye çıkacak. Çeşitli sanatçılar da konser verecek. Bu sanatçılar arasında Beşiktaşlılığı bilinen şarkıcı Simge Sağın'ın da olacağı öğrenildi.

'Aşkın Olayım' şarkısını söyleyecek

Simge, Mauro Icardi ile özdeşleşen 'Aşkın Olayım' şarkısını söyleyecek. Sarı-kırmızılılar daha sonra 2022-2023 sezonu şampiyonluk kupasını kaldıracak.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Mauro Icardi ile Simge Sağın bir araya geliyor! Derbiden sonra...
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