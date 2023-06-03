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Giriş Tarihi: 3.6.2023 17:53 Son Güncelleme: 3.6.2023 17:57

Trabzonspor'un konuğu Alanyaspor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...

Trabzonspor’un konuğu Alanyaspor! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu...

Süper Lig'in 37. hafta mücadelesinde Trabzonspor, sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor. Her iki takımda mücadeleye galibiyet parolası ile çıkarken, karşılaşma öncesi Trabzonspor 54 puanla 6, Alanyaspor ise 41 puanla 11. sırada yer alıyor. Haberimizde canlı olarak vereceğimiz karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki mücadele saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Emre Malok yönetecek.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Taha Tepe, Eren, Taha, Hüseyin, Larsen, Bakasetas, Siopis,Hamsik, Trezeguet, Visca, Umut

Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Çağan, Furkan, Fatih, Yusuf, Doumbia, Fer, Oğuz, Umut, Candeias, Erencan

Bordo-mavili takımda Jean-Philippe Gbamin, Uğurcan Çakır, Marc Bartra, Maxi Gomez, Yusuf Yazıcı ve Stefano Denswil'in sakatlıkları bulunuyor.

BJELİCA YÖNETİMİNDE İLK PEŞİNDE

Trabzonspor, Corendon Alanyaspor'u mağlup etmesi halinde bu sezon ilk kez 3 maç art arda kazanma başarısı gösterecek.

Bjelica yönetiminde, ligin son 2 haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-1, deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 4-2 yenen bordo-mavililer, Akdeniz temsilcisi karşısında kazanması durumunda üst üste 3. galibiyeti alarak bu sezon ilki yaşayacak.

HAMSİK'E VEDA

Trabzonspor'da dün futbolculuk kariyerini sonlandıracağını açıklayan Marek Hamsik'e taraftarlar veda edecek.

Alanyaspor maçıyla Trabzon'da son kez bordo-mavili taraftarlar önüne çıkacak Hamsik için kulüp de taraftarları maça davet etti.

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Trabzonspor'un konuğu Alanyaspor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...
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