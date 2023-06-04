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Giriş Tarihi: 4.6.2023 23:03 Son Güncelleme: 4.6.2023 23:16

Galatasaray, Nef Stadı'nda 23. şampiyonluk kupasını kaldırıyor! (CANLI İZLE)

Galatasaray, Nef Stadı’nda 23. şampiyonluk kupasını kaldırıyor! CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşan Galatasaray, sezonun son maçına çıktı. Tarihinin 23. şampiyonluğunu elde eden sarı-kırmızılı takım, büyük bir coşkuyla Nef Stadı'nda tarihi zaferi kutluyor. İşte şampiyonluk kutlamalarından dikkat çeken anlar...

Süper Lig'de bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, 37. haftada ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında büyük bir coşku ile şampiyonluğunu kutlayan sarı-kırmızılıları canlı olarak takip edebilirsiniz...

ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ

OKAN BURUK: BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE İKİNCİLİK MÜCADELESİ VERİYOR

"Galatasaray'da teknik adam olarak ilk kupam ama toplamı hatırlamıyorum! 2023'te 23. şampiyonluk ve 3-0 ile kazandık. 3'lerin devam ettiği bir sene oldu. İyi olan kazandı. Beşiktaş ve Fenerbahçe de puan ortalamasıyla başarılıydı. Onlar da ikincilik mücadelesi veriyor. Galatasaray olarak Türk futboluna katkı yaptık. Güzel bir sezonu, güzel bir karşılaşmayla bitirdik. Hak eden sezonu kazandı!"

MUSLERA: DERBİLERİN HEPSİNİ KAZANDIK

"Harika bir sezon geçirdik. Yüksek şiddette, kendimizi vererek çalıştık. 8 puan farkla kazanıyoruz, derbilerin hepsini kazandık. Üstün olduğumuzu çok net şekilde gösterdik. Herkese teşekkür ederiz. Sürekli kutlama yapmak istiyoruz. Geçen sene zor bir sezon geçirdik. Bize destek olanlara bu sezon teşekkür etmiş olduk. 12 yılda 6 kupa ile gurur duyuyorum."

KEREM AKTÜRKOĞLU: SAHADA KAZANILDIĞINI GÖSTERDİK

"Maçların sahada kazanıldığını yine herkese gösterdik. İki maçta toplam 6 gol attık ve hiç yemedik. Çok net bir oyunla ne kadar hak ettiğimizi gösterdik. Herkese teşekkür ediyorum. bizim için güzel bir son oldu. Bu sonuç herkese armağan olsun."

BARIŞ ALPER YILMAZ: ÇOK ZOR GÜNLERDEN GEÇTİK

"Şampiyon olduğumuz için mutluyum. Büyük bir aileyiz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çok zor günlerden geçtik. Anın tadını çıkarıyorum ve çok heyecanlıyım. Galatasaray'ın tarihine geçtiğimiz için de ayrıca mutluyum."

ZANIOLO: BUGÜNKÜ PERFORMANSIM BİR ÖZÜRDÜ

"Çok mutluyum. İstanbulspor maçında gördüğüm kırmızı kart nedeniyle özür dilerim. Fenerbahçe maçındaki performansım da özür içindi. Biz aile gibiyiz ve çok mutluyuz. İlk geldiğimde kondisyonum çok iyi değildi. Hoca ile fikrim aynı, takım kazanıyorsa, takımı değiştirmemek lazım. Çalışmalara devam ettim ve şans geldiğinde kullanmaya çalıştım. İkinci kupam, Roma'dan sonra Galatasaray'la... Çok mutluyum."

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Galatasaray, Nef Stadı'nda 23. şampiyonluk kupasını kaldırıyor! (CANLI İZLE)
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