Galatasaray, Nef Stadı'nda 23. şampiyonluk kupasını kaldırıyor! (CANLI İZLE)

Süper Lig'de bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, 37. haftada ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında büyük bir coşku ile şampiyonluğunu kutlayan sarı-kırmızılıları canlı olarak takip edebilirsiniz...

ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ

OKAN BURUK: BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE İKİNCİLİK MÜCADELESİ VERİYOR

"Galatasaray'da teknik adam olarak ilk kupam ama toplamı hatırlamıyorum! 2023'te 23. şampiyonluk ve 3-0 ile kazandık. 3'lerin devam ettiği bir sene oldu. İyi olan kazandı. Beşiktaş ve Fenerbahçe de puan ortalamasıyla başarılıydı. Onlar da ikincilik mücadelesi veriyor. Galatasaray olarak Türk futboluna katkı yaptık. Güzel bir sezonu, güzel bir karşılaşmayla bitirdik. Hak eden sezonu kazandı!"