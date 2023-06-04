Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri River Plate - Defensa y Justicia maçında tribünden düşen taraftar yaşamını yitirdi!
Giriş Tarihi: 4.6.2023 16:30

River Plate - Defensa y Justicia maçında tribünden düşen taraftar yaşamını yitirdi!

DHA
River Plate - Defensa y Justicia maçında tribünden düşen taraftar yaşamını yitirdi!

Arjantin Premier Ligi'nde oynanan River Plate - Defensa y Justicia maçında tribünden düşen bir taraftar hayatını kaybetti. Mücadelenin hakemi Hakem Fernando Rapallini, 25. dakikada skor 0-0 iken mücadeleyi durdurdu ve karşılaşma tatil edildi.

D-Smart ekranlarından yayınlanan ve Buenos Aires'teki Monumental Stadyumu'nda saat 22.30'da başlayan karşılaşmada dakikalar 14'ü gösterirken bir taraftar tribünden düştü. Yetkililerin açıklamasına göre; 53 yaşındaki Pablo Marcelo Serrano, River Plate'in Monumental Stadyumu'ndaki Sivori Alta tribününde 15 metre yükseklikten düştükten sonra başından aldığı darbe nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetti.

River Plate maçında inanılmaz olay! Tribünden düşen taraftar hayatını kaybetti | Video

Ev sahibi ekip River Plate yaptığı açıklamada, "Merhumun sezonluk biletini aldığı tribün yüzde 90 oranında doluydu. Düşme olayına herhangi bir üçüncü şahıs dahil olmamıştır. Ayrıca, tribünde veya merhumun çevresinde herhangi bir şiddet olayının olmadığı tespit edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Mücadelenin hakemi Hakem Fernando Rapallini, maçı 25. dakikada skor 0-0 iken durdurdu ve karşılaşma tatil edildi. Polis, olayın nedenini araştırırken, tribünü delil toplamak için 24 saat süreyle kapattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Kabine'nin yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş oldu
Ankara’da bu havayı hiç görmedim
Doktor babanın ikizleri de doktor oldu
Meclis’teki diktatör
İnan Kıraç’a ikinci şok
Başlamayın başladıysanız hemen bırakın
SON DAKİKA | PSG Lionel Messi ile yollarını ayırdı!
SON DAKİKA: Yeni Kabine listesi belli oldu! Hakan Fidan Dışişleri Bakanı olarak görev yapacak
Türkiye Yüzyılı'nda kritik görev: Yeni Kabine'nin ekonomi kurmayları belli oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
River Plate - Defensa y Justicia maçında tribünden düşen taraftar yaşamını yitirdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA