River Plate maçında inanılmaz olay! Tribünden düşen taraftar hayatını kaybetti | Video

Arjantin liginde River Plate - Defensa y Justica maçında inanılmaz bir olay yaşandı. Ateşli taraftarlarıyla bilinen River Plate tribünlerinden bir taraftar, dengesini kaybederek aşağıya düştü. Büyük panik yaşanan anlarda maç durdu ve olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Yapılan kontrollerde taraftarın hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaşanan acı olayın ardından maç ertelendi.