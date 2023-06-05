Ulubatlı Souness coşturdu

Galatasaray'ın 23. lig şampiyonluğu kutlamalarında birbirinden özel davetliler yer alırken, en dikkat çekenlerden biri ise eski teknik direktör Graeme Souness oldu. 1995-96 sezonunda sarıkırmızılılarda görev yapan İskoç hoca, Türkiye Kupası'nın iki ayaklı finalinde Fenerbahçe'yi 1-0 ve 1-1'lik skorlarla saf dışı bırakıp ipi göğüslemişti.Bu olayın ardından 'Ulubatlı' lakabını alan Souness, dün de şampiyonluk törenine katıldı. Sarı-kırmızı bayrakla statta tur atan Souness,İskoç teknik adam, dün önce Galatasaray Müzesi'ni gezip, ardından tarihi finaldeki fotoğrafları inceledi. Daha sonra ise tarihi bayrağı özel olarak saklandığı sandıktan çıkarıp Nef Stadı'nın yolunu tuttu. Şampiyonluk töreninde de bu bayrakla birlikte tur atıp taraftarı coşturdu.