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Giriş Tarihi: 5.6.2023

Ulubatlı Souness coşturdu

Ulubatlı Souness coşturdu

G.Saray’ın eski teknik direktörü ‘Ulubatlı’ lakaplı Souness dün özel davetle stada geldi, meşhur bayrağıyla tur atıp sarıkırmızılı tribünleri ayağa kaldırdı

Galatasaray'ın 23. lig şampiyonluğu kutlamalarında birbirinden özel davetliler yer alırken, en dikkat çekenlerden biri ise eski teknik direktör Graeme Souness oldu. 1995-96 sezonunda sarıkırmızılılarda görev yapan İskoç hoca, Türkiye Kupası'nın iki ayaklı finalinde Fenerbahçe'yi 1-0 ve 1-1'lik skorlarla saf dışı bırakıp ipi göğüslemişti. Souness, Kadıköy'deki ikinci karşılaşmadan sonra ise G.Saray bayrağını Fenerbahçe'nin stadına dikerek zaferi kutlamıştı. Bu olayın ardından 'Ulubatlı' lakabını alan Souness, dün de şampiyonluk törenine katıldı. Sarı-kırmızı bayrakla statta tur atan Souness, ayrıca yumruk şovla birlikte taraftarların coşkusunu tavan yaptırdı. Eski başkan Adnan Polat da efsaneye plaket takdim etti.

BAYRAĞI SANDIKTAN ÇIKARDI
İskoç teknik adam, dün önce Galatasaray Müzesi'ni gezip, ardından tarihi finaldeki fotoğrafları inceledi. Daha sonra ise tarihi bayrağı özel olarak saklandığı sandıktan çıkarıp Nef Stadı'nın yolunu tuttu. Şampiyonluk töreninde de bu bayrakla birlikte tur atıp taraftarı coşturdu.

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Ulubatlı Souness coşturdu
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