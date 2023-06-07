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Giriş Tarihi: 7.6.2023 10:51

Tarık Çamdal’dan Göztepe’ye veda mesajı

Tarık Çamdal’dan Göztepe’ye veda mesajı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'de forma giyen Tarık Çamdal, sosyal medya hesabından paylaştığı bir veda mesajıyla sarı-kırmızılı kulüpten ayrıldığını duyurdu.

Bu sezon Göztepe formasıyla tüm kulvarlarda 29 maça çıkan Tarık Çamdal, 1 asistlik katkı vererek sezonu tamamladı. Bu ay sonunda İzmir ekibiyle sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Göztepe ile yollarının ayrıldığını duyurdu. Tarık Çamdal'ın veda mesajında, "Şanlı Göztepe formasını giydiğim ilk günden beri bu forma için yıllardır sizlerden biriymiş gibi savaştım. Sizler de geldiğim ilk günden beri beni bağrınıza bastınız ve her koşulda desteğinizi hissettirdiniz. Sezon boyunca inişli çıkışlı bir süreci şampiyonluk ile taçlandırmak ve Göztepe'mizi ait olduğu yere kavuşturmak için elimizden geldiğince mücadele ettik. Bu mücadelenin en büyük destekçisi de her zaman yanımızda olan, her koşulda desteğini sürdüren sizler oldunuz. Sezon sonunda hedefimize ulaşamamış olsak bile mükemmel bir aile olarak neler yapabileceğimizi herkese gösterdik. Bu ailenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Her koşulda bizlere desteğini sürdüren, bizleri yalnız bırakmayan şanlı Göztepe taraftarlarına sonsuz teşekkürler" ifadelerine yer verdi.

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Tarık Çamdal’dan Göztepe’ye veda mesajı
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