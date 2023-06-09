Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fatih Terim ve Marco Materazzi depremzede çocuklar için buluştu!
Giriş Tarihi: 9.6.2023 12:23

Fatih Terim ve Marco Materazzi depremzede çocuklar için buluştu!

AA
Fatih Terim ve Marco Materazzi depremzede çocuklar için buluştu!

Mastercard'ın Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen çocuklar için UEFA Vakfı ve uluslararası sivil toplum kuruluşu Save the Children Türkiye’nin koordinasyonunda yürüttüğü Umut Sahaları projesinin tanıtımı İstanbul'da gerçekleştirildi.

Etiler'de yer alan bir halı sahada yapılan tanıtım toplantısına teknik direktör Fatih Terim, UEFA global elçisi eski futbolcu Marco Materazzi'nin yanı sıra UEFA Vakfı Genel Sekreteri Urs Kluser, Mastercard Marka Elçisi ampute milli futbolcu Barış Telli katıldı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fatih Terim, "Şampiyonlar Ligi finali gibi önemli bir olayın İstanbul'da yapılması için emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Ülke adına önemli bir iş yaptılar. Bir diğeri de depremzede çocuklarımıza yapılması istenen yardımlar... Onların bir an evvel sağlığına kavuşması için futbolun birleştirici gücünden faydalanmak gibi akılcı bir iş yapan Mastercard ve UEFA Foundation'a bir teşekkür göndermek gerekir. Deprem bölgelerinde yapacakları sahalar herhalde onlara verilecek en büyük hediyedir. Çok teşekkür ediyoruz. Futbolun böyle iyileştirici gücü var, ondan faydalanmak lazım. Çocuklarımızın bir an evvel rehabilite olması için çok büyük bir etken olacaktır. Ben de bu konuda yapacağım ne varsa yapmaya hazır olduğumu söyledim. Çok mutluyum. Dünyaca tanınan, İtalya'nın gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından Materazzi ile birlikte olduk. Onun da çocuklara olan sevgisi ve yaklaşımı bir başka, ona da teşekkür ediyorum. Çocuklarla olmak çok keyifli bir şey. Onların saf, samimi ve temiz duygularıyla beraber olmak insana iyi geliyor." diye konuştu.

Futbolun iyileştirici gücüne inandıklarını söyleyen Mastercard Doğu Avrupa Bölgesi Başkan Yardımcısı Yasemin Develioğlu da yaptığı açıklamada, "Depremin ilk gününden bu yana üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Küresel çapta her Mastercard çalışanının bireysel bağışını şirketimiz yardım kuruluşlarına ulaştırdı. Depremzede çocuklarımıza umut olmak için umut sahaları projesini geliştirdik. Deprem bölgesindeki çocuklar için futbol sahaları inşa ediyoruz. Spor üzerinden rehabilite olmaları, kaygılarından kurtulmaları, eski günleri hatırlayacakları bir ortam oluşturmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

UEFA Vakfı Genel Sekreteri Urs Kluser ise "Bu girişim için tebriklerimi sunuyorum. Futbolun iyiliği ortaya çıkaran gücü göz ardı edilemez. UEFA Vakfı olarak 460'dan fazla benzer projeler geliştirdik. Amacımız çocukların şartlarını iyileştirmekti. Bu desteğin tamamı doğrudan çocuklara gittiği için gurur duyuyoruz. Çocuklar normal hayata dönebilme şansı elde edecek. Türkiye futbolu çok seviyor." dedi.

Konuşmaların ardından çocukların maçı Fatih Terim'in düdüğüyle başlarken Marco Materazzi ve Barış Telli de bir süre çocuklarla futbol oynadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERİ: Merkez Bankası Yeni Başkanı Hafize Gaye Erkan oldu
SON DAKİKA | Atama kararları Resmi Gazetede: Başkan Erdoğan imzaladı
Şişli'deki AVM'de LGBT skandalı: Toplumu zehirleyen propaganda terör boyutuna ulaştı
AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu ve oğlu Afyonkarahisar'da trafik kazasında yaralandı
İşte teslim olan teröristlerin son hali! Sözde elebaşları sefa teröristler sefalet içinde
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Nefretlerini de alıp tatile çıktılar bile!
İBB'nin destek verdiği sözde cinsiyet eşitliği zirvesinde LGBT terörü destekçileri boy gösteriyor!
Son dakika: EGM 2023 yılı atama ve yer değiştirme işlemleri sonuçlandı
Cinsiyet değişimine 'özendirmeye' ceza! Seray iken Yiğit oldu, "Herkese tavsiye ediyorum" deyince cezayı yedi
ARKADAŞINA GÖNDER
Fatih Terim ve Marco Materazzi depremzede çocuklar için buluştu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA