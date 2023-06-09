Inter 13 yıl sonra ilk Şampiyonlar Ligi finaline çıkacak!

Inter, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli kupasında 1964, 1965, 1967, 1972 ve 2010'dan sonra 6. defa finale yükseldi.

İtalyan temsilcisi, daha önce Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası olarak düzenlenen, 1992-93 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi adını alan turnuvayı 1964, 1965 ve 2010'da kazandı.

SADECE BAYERN MÜNİH'E YENİLDİ

Inter, grup aşamasından itibaren çıktığı 12 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. İtalyan ekibi bu maçlarda 19 gol attı, kalesinde ise 10 gol gördü.

İtalyan teknik adam Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, C Grubu'nda Almanya'nın Bayern Münih, İspanya'nın Barcelona ve Çekya'nın Viktoria Plzen takımlarıyla mücadele etti. Grup maçlarını 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle tamamlayan Inter, 2. olarak adını son 16 turuna yazdırdı.

Bu sezonki 2 yenilgisini de Bayern Münih karşısında yaşayan Inzaghi'nin öğrencileri, son 16 turunda eşleştikleri Portekiz ekibi Porto'yu sahasında 1-0 yendi. Inter, rövanşın golsüz bitmesiyle tur atladı.

Sonraki turda bir diğer Portekiz takımı Benfica ile karşılaşan Inter, deplasmanda 2-0 yendiği rakibiyle evinde 3-3 berabere kalarak son 4'e kaldı.

Yarı finaldeki Milano derbisinden de 2-0 ve 1-0'lık skorlarla galip ayrılan Inter, kupayı müzesine götürdüğü 2010'dan beri ilk kez adını finale yazdırdı.

GOL YÜKÜNÜ 4 İSİM ÇEKTİ

Bu sezon Inter'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü ismi, fileleri 4 kez havalandıran Edin Dzeko oldu. Lautaro Martinez, Romelu Lukaku ve Nicolo Barella ise 3'er golle hücuma önemli katkıda bulundu.

Henrikh Mkhitaryan 2, Hakan Çalhanoğlu, Robin Gosens, Joaquin Correa ve Denzel Dumfries de birer gol kaydetti.

FİNAL YOLU

Inter'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale gelene kadar oynadığı maçların sonuçları şöyle:

Tur Rakip Sonuçlar C Grubu Bayern Münih 0-2, 0-2 C Grubu Viktoria Plzen 2-0, 4-0 C Grubu Barcelona 1-0, 3-3 Son 16 Porto 1-0, 0-0 Çeyrek final Benfica 2-0, 3-3 Yarı final Milan 2-0, 1-0

- Kadrosu

Inter'in Avrupa kadrosunda yer alan futbolcular şunlar:

Kaleci:

No. Adı O G 1 Samir Handanovic 0 0 21 Alex Cordaz 0 0 24 Andre Onana 12 0

Savunma:

No. Adı O G 2 Denzel Dumfries 11 1 6 Stefan de Vrij 7 0 12 Raoul Bellanova 2 0 15 Francesco Acerbi 11 0 32 Federico Dimarco 10 0 33 Danilo D'Ambrosio 5 0 36 Matteo Darmian 10 0 37 Milan Skriniar 8 0 95 Alessandro Bastoni 11 0

Orta saha:

No. Adı O G 5 Roberto Gagliardini 6 0 8 Robin Gosens 10 1 14 Kristjan Asllani 5 0 20 Hakan Çalhanoğlu 11 1 22 Henrikh Mkhitaryan 12 2 23 Nicolo Barella 11 3 45 Valentin Carboni 1 0 77 Marcelo Brozovic 8 0

Forvet:

No. Adı O G 9 Edin Dzeko 12 4 10 Lautaro Martinez 12 3 11 Joaquin Correa 9 1 90 Romelu Lukaku 7 3

Not: O (Oynadığı maç), G (Attığı gol sayısı)