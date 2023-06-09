Manchester City, Şampiyonlar Ligi Finali’ne hazır

Manchester City, Şampiyonlar Ligi finali öncesi son antrenmanını Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleştirdi. Teknik direktör Pep Guardiola yönetiminde gerçekleşen antrenmanın tamamı basına açık şekilde 1 saat sürdü. Antrenmanın ilk bölümünde oyuncular orta alanda streching ve ısınma hareketleri yaptı. Antrenman, dar alanda top kapma ve pas çalışması ile sürdü. Antrenmanın son bölümünde ise savunma ve hücum oyuncuları ayrı ayrı duran top organizasyonu çalıştı.

İngiliz ekibi Manchester City, Şampiyonlar Ligi Finali'nde yarın saat 22.00'de İtalya ekibi Inter ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.