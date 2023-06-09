Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Manchester City, Şampiyonlar Ligi Finali'ne hazır
Giriş Tarihi: 9.6.2023 21:47

Manchester City, Şampiyonlar Ligi Finali'ne hazır

Manchester City, Şampiyonlar Ligi Finali’ne hazır

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali’nde Inter ile karşılaşacak Manchester City’de hazırlıklar tamamlandı.

Manchester City, Şampiyonlar Ligi finali öncesi son antrenmanını Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleştirdi. Teknik direktör Pep Guardiola yönetiminde gerçekleşen antrenmanın tamamı basına açık şekilde 1 saat sürdü. Antrenmanın ilk bölümünde oyuncular orta alanda streching ve ısınma hareketleri yaptı. Antrenman, dar alanda top kapma ve pas çalışması ile sürdü. Antrenmanın son bölümünde ise savunma ve hücum oyuncuları ayrı ayrı duran top organizasyonu çalıştı.

İngiliz ekibi Manchester City, Şampiyonlar Ligi Finali'nde yarın saat 22.00'de İtalya ekibi Inter ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

İYİ Parti'li Uğur Poyraz'dan parti içine manifesto: "Akşener'e karşı terbiyesizlik ve hadsizlik..."
SON DAKİKA HABERİ: Merkez Bankası Yeni Başkanı Hafize Gaye Erkan oldu
SON DAKİKA | Atama kararları Resmi Gazetede: Başkan Erdoğan imzaladı
İşte teslim olan teröristlerin son hali! Sözde elebaşları sefa teröristler sefalet içinde
Cinsiyet değişimine 'özendirmeye' ceza! Seray iken Yiğit oldu, "Herkese tavsiye ediyorum" deyince cezayı yedi
İyi Parti'den CHP'ye 'Büyükşehir' çıkışı! "Hep bir taraftan fedakarlık beklenmez"
AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu ve oğlu Afyonkarahisar'da trafik kazasında yaralandı
CHP’li başkandan kadın esnafa tehdit! CHP’li Foça Belediye Başkanı’nın baskı ve tehdidini ifadesinde anlattı
Nefretlerini de alıp tatile çıktılar bile!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Manchester City, Şampiyonlar Ligi Finali'ne hazır
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA