Bir İstanbul masalı 2

Avrupa'nın en büyük kupasında tarihi final günü geldi çattı. Tüm dünyanın gözünün çevrildiği karşılaşmada Manchester City ile İnter kozlarını paylaşacak. Yarı finalde, turnuvayı 14 kez kazanan Real Madrid'i eleyen Manchester City, bu sezon Devler Ligi'nde çıktığı 12 maçın yedisini kazandı, beşinden beraberlikle ayrıldı. Final yolunda 12 defa sahaya ayak basan İnter 7 galibiyet-3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle İstanbul'a geldi.İstanbul'da 2005'te oynanan Şampiyonlar Ligi finali hâlâ akıllarda… Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmada Milan 3-0 öne geçerken, Liverpool 3-3'ü yakalayıp maçı uzatmalara taşıdı. Ardından penaltılarda rakibini 3-2 deviren İngilizler, kupayı alarak efsane finali müthiş bir geri dönüşle kazanan takım olarak tarihe geçti.Bu kez Manchester City ve İnter, en büyük olmak için İstanbul'da boy gösterecek."Sezonu bu inanılmaz kupayı kazanarak bitirmek bizim için çok önemli. İtalyan takımlarına karşı savunma yapmak zor. Şimdi İstanbul zamanı"Manchester City'nin ünlü teknik direktörü Pep Guardiola, taraftarlarını mutlu etmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. İspanyol hoca şu ifadeleri kullandı:Sezonu bu inanılmaz kupayı kazanarak tamamlamak bizim için çok önemli. İtalyan takımlarına karşı savunma yapmak oldukça zor. Çok etkili ve tehlikeli oyunculara sahipler. Geçmiş başarılara bakarak favori olduğumuzu söylemek kolay. Bunu bu kadar dile getirmeye gerek yok. Şimdi İstanbul zamanı."Futbolseverlerin gözü, bugün oynanacak dev finalde olacak. 75 bin kişilik Atatürk Olimpiyat Stadı'nın tamamen dolması bekleniyor. Ayrıca dünyanın dört bir yanından gelen basın mensupları da tribündeki yerlerini alacak.Avrupa'nın en büyük organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi finalini ekranları başında izleyecekFinalAvrupa kulüpleri arasında oynansa da farklı kıtaların büyük ilgisini çekiyor. Bugün Manchester City ile İnter'in kozlarını paylaşacağı tarihi karşılaşma, toplam 118 ülkeden canlı yayınlanacak."Eminim ki ülkem arkamdadır ve halkımız dualarını esirgemez. Finali kazanan ilk Türk olarak tarihe geçmek istiyorum. Man. City'nin planını bozacağız"Mılli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, finalin İstanbul'da oynanmasından dolayı çok heyecanlı olduğunu söyledi.diyen İnter'in yıldızı, "Finali kazanan ilk Türk olarak tarihe geçmeyi arzuluyorum. İnşallah bunu başaracağım" ifadelerini kullandı. 29 yaşındaki orta saha "Eminim ki ülkem arkamdadır ve halkımız dualarını esirgemez. Takım arkadaşlarıma İstanbul'u anlatıyorum. İlkay ağabey ile konuşmadım, kendisini sahada göreceğim.City'yi zor duruma sokup planını bozmaya çalışacağız" diye konuştu.ŞAMPIYONLAR Ligi kupasının sahibi olan takım sadece müzesini değil, kasasını da dolduracak. Bu aşamaya kadar aldıkları ücretlerle gücüne güç katan ve finalde de ipi göğüsleyecek olan ekip, tam 20 milyon Euro gelir elde edecek.verilecek.