Bir İstanbul masalı 2

1 milyar Euro'luk değeri ile Avrupa'nın en pahalı kulübü olarak görülen Manchester City, ikinci kez çıktığı finalde Guardiola yönetiminde bu kez kupayı müzesine götürmek istiyor İnter ise yıldızlar karması rakibini mat etmenin planını yapıyor. İtalyanlar, 4. defa Devler Ligi şampiyonluğu yaşamak için varını yoğunu ortaya koyacak
Avrupa'nın en büyük kupasında tarihi final günü geldi çattı. Tüm dünyanın gözünün çevrildiği karşılaşmada Manchester City ile İnter kozlarını paylaşacak. Yarı finalde, turnuvayı 14 kez kazanan Real Madrid'i eleyen Manchester City, bu sezon Devler Ligi'nde çıktığı 12 maçın yedisini kazandı, beşinden beraberlikle ayrıldı. Final yolunda 12 defa sahaya ayak basan İnter 7 galibiyet-3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle İstanbul'a geldi.
2005'TENE OLDU?
İstanbul'da 2005'te oynanan Şampiyonlar Ligi finali hâlâ akıllarda… Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmada Milan 3-0 öne geçerken, Liverpool 3-3'ü yakalayıp maçı uzatmalara taşıdı. Ardından penaltılarda rakibini 3-2 deviren İngilizler, kupayı alarak efsane finali müthiş bir geri dönüşle kazanan takım olarak tarihe geçti. Bugünkü müsabakada ise yinebir İngiliz ve İtalyan takımı kozlarınıpaylaşacak. Bu kez Manchester City ve İnter, en büyük olmak için İstanbul'da boy gösterecek.
GUARDİOLA: FAVORİ BİZİZ AMA TEDBİRLİYİZ
"Sezonu bu inanılmaz kupayı kazanarak bitirmek bizim için çok önemli. İtalyan takımlarına karşı savunma yapmak zor. Şimdi İstanbul zamanı"
Manchester City'nin ünlü teknik direktörü Pep Guardiola, taraftarlarını mutlu etmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. İspanyol hoca şu ifadeleri kullandı: "GeçmişteMessi ve şimdi de Haaland gibioyunculara sahip olduğum için bukadar başarılıyım. Sezonu bu inanılmaz kupayı kazanarak tamamlamak bizim için çok önemli. İtalyan takımlarına karşı savunma yapmak oldukça zor. Çok etkili ve tehlikeli oyunculara sahipler. Geçmiş başarılara bakarak favori olduğumuzu söylemek kolay. Bunu bu kadar dile getirmeye gerek yok. Şimdi İstanbul zamanı."
DÜNYANIN GÖZÜ TÜRKİYE'DE
Futbolseverlerin gözü, bugün oynanacak dev finalde olacak. 75 bin kişilik Atatürk Olimpiyat Stadı'nın tamamen dolması bekleniyor. Ayrıca dünyanın dört bir yanından gelen basın mensupları da tribündeki yerlerini alacak. Bu heyecana statta tanık olamayacak1 milyar kişi ise Avrupa'nın en büyük organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi finalini ekranları başında izleyecek
118 ÜLKEDEN CANLI YAYIN
FinalAvrupa kulüpleri arasında oynansa da farklı kıtaların büyük ilgisini çekiyor. Bugün Manchester City ile İnter'in kozlarını paylaşacağı tarihi karşılaşma, toplam 118 ülkeden canlı yayınlanacak.
HAKAN: İLK TÜRK BEN OLACAĞIM!
"Eminim ki ülkem arkamdadır ve halkımız dualarını esirgemez. Finali kazanan ilk Türk olarak tarihe geçmek istiyorum. Man. City'nin planını bozacağız"
Mılli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, finalin İstanbul'da oynanmasından dolayı çok heyecanlı olduğunu söyledi. "Kendiülkemde kupayıkazanmak istiyorum" diyen İnter'in yıldızı, "Finali kazanan ilk Türk olarak tarihe geçmeyi arzuluyorum. İnşallah bunu başaracağım" ifadelerini kullandı. 29 yaşındaki orta saha "Eminim ki ülkem arkamdadır ve halkımız dualarını esirgemez. Takım arkadaşlarıma İstanbul'u anlatıyorum. İlkay ağabey ile konuşmadım, kendisini sahada göreceğim. O Almanya, ben Türkiye için oynuyorumama ikimizin de kalbi Türk. City'yi zor duruma sokup planını bozmaya çalışacağız" diye konuştu.
KUPAYI KAZANANA 20 MİLYON EURO!
ŞAMPIYONLAR Ligi kupasının sahibi olan takım sadece müzesini değil, kasasını da dolduracak. Bu aşamaya kadar aldıkları ücretlerle gücüne güç katan ve finalde de ipi göğüsleyecek olan ekip, tam 20 milyon Euro gelir elde edecek. Kaybedenede final oynadığı için 15.5 milyon Euro verilecek.