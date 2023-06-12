Son dakika: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den flaş açıklamalar! TFF kurullarında değişim olacak mı?

Mehmet Büyükekşi'nin açıklamaları şöyle…

"Geçen sene 1 yıllığına aday olduk. Bu 1 yıllık çerçevede başka bir aday yoktu, Türk futboluna yeni bir bakış açısı getirme konusunda aday olduk ve seçimi kazandık. 4 yıllık yeni bir dönem için herhangi bir aday çıkmadı şu ana kadar."

"Süper Lig kulüplerini büyük bir kısmı bana desteklerini açıkladı. Ali Koç başkanımız da paylaşmış. Başkanların yüzde 90'ı hayırlı olsun dedi. Ama daha 3 gün var adaylık için. İsteyen bir başkası da aday olabilir."

"Biz 1 yıllık göreve geldiğimizde bütün kurullarımız da 1 yıllıktı. Bizimle birlikte bütün kurullarımızın da görev süreleri sona erecek. Bu yalnızca Merkez Hakem Kurulu için değil, bütün kurullarımız için geçerli. Şimdi, seçimden sonra oluşan tabloya göre kurullarla ilgili kararımızı vereceğiz."