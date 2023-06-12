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Giriş Tarihi: 12.6.2023 20:06 Son Güncelleme: 12.6.2023 20:14

Son dakika: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den flaş açıklamalar! TFF kurullarında değişim olacak mı?

Son dakika: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den flaş açıklamalar! TFF kurullarında değişim olacak mı?

Son dakika haberleri… Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Spor ekranlarından Cüneyt Şen'in konuğu oldu. Büyükekşi, canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları…

Mehmet Büyükekşi'nin açıklamaları şöyle…

"Geçen sene 1 yıllığına aday olduk. Bu 1 yıllık çerçevede başka bir aday yoktu, Türk futboluna yeni bir bakış açısı getirme konusunda aday olduk ve seçimi kazandık. 4 yıllık yeni bir dönem için herhangi bir aday çıkmadı şu ana kadar."

"Süper Lig kulüplerini büyük bir kısmı bana desteklerini açıkladı. Ali Koç başkanımız da paylaşmış. Başkanların yüzde 90'ı hayırlı olsun dedi. Ama daha 3 gün var adaylık için. İsteyen bir başkası da aday olabilir."

"Biz 1 yıllık göreve geldiğimizde bütün kurullarımız da 1 yıllıktı. Bizimle birlikte bütün kurullarımızın da görev süreleri sona erecek. Bu yalnızca Merkez Hakem Kurulu için değil, bütün kurullarımız için geçerli. Şimdi, seçimden sonra oluşan tabloya göre kurullarla ilgili kararımızı vereceğiz."

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Son dakika: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den flaş açıklamalar! TFF kurullarında değişim olacak mı?
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