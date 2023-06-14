Kayserispor’da 11 ülkeden futbolcu forma giydi!

Spor Toto Süper Lig'de sezonu 47 puanla 9. sırada tamamlayan Kayserispor çatısı altında 11 farklı ülkeden 44 futbolcu yer aldı. 29 profesyonel Türk futbolcunun bulunduğu Kayserispor'da 3 Ganalı, 2 İranlı, 2 Portekiz, 2 Fransız, 1 Brezilyalı, 1 İtalyan, 1 Nijeryalı, 1 Senegalli, 1 İsviçreli ve 1 Yunan futbolcu sarı kırmızılı formanın başarısı için çaba sarf etti.Yerli futbolcular arasında en fazla forma giyen isim kaleci Bilal Bayazıt oldu. Genç file bekçisi 30 maçta görev alırken 2 bin 691 dakika sahada kaldı. Yabancı oyuncular arasında ise Dimitrios Kolovetsios en çok forma giyen isim oldu. Yunan stoper 30 maçta forma giyerken 2 bin 612 dakika sahada kaldı.