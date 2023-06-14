Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kayserispor'da 11 ülkeden futbolcu forma giydi!
Giriş Tarihi: 14.6.2023 10:37

Kayserispor'da 11 ülkeden futbolcu forma giydi!

İHA
Kayserispor’da 11 ülkeden futbolcu forma giydi!

Süper Lig'de sezonu 9. sırada tamamlayan Kayserispor'da 11 farklı ülkeden futbolcu forma giydi. Takımda Türkiye'den sonra en çok Ganalı futbolcu görev aldı.

Spor Toto Süper Lig'de sezonu 47 puanla 9. sırada tamamlayan Kayserispor çatısı altında 11 farklı ülkeden 44 futbolcu yer aldı. 29 profesyonel Türk futbolcunun bulunduğu Kayserispor'da 3 Ganalı, 2 İranlı, 2 Portekiz, 2 Fransız, 1 Brezilyalı, 1 İtalyan, 1 Nijeryalı, 1 Senegalli, 1 İsviçreli ve 1 Yunan futbolcu sarı kırmızılı formanın başarısı için çaba sarf etti.
Yerli futbolcular arasında en fazla forma giyen isim kaleci Bilal Bayazıt oldu. Genç file bekçisi 30 maçta görev alırken 2 bin 691 dakika sahada kaldı. Yabancı oyuncular arasında ise Dimitrios Kolovetsios en çok forma giyen isim oldu. Yunan stoper 30 maçta forma giyerken 2 bin 612 dakika sahada kaldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Eda Ece'den ödül töreninde depremzedelere skandal sözler! Rezalete salondakiler kahkahalar ile destek verdi
Mabel Matiz'den ödül töreninde skandal ifadeler! LGBT propagandası yaptı
CHP'deki koltuk savaşında yeni gelişme! Özgür Özel ilan etti: Ben de buradayım, adayım
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan ziyaretine ilişkin paylaşım: Türkiye Yüzyılı Türk dünyasının asrı olacak
Cüneyt Yüksel’in İmamoğlu’ndan neyi eksik?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İstifa etmeyi düşünüyor musunuz? Kılıçdaroğlu’ndan muhabirlere şok yanıt!
CHP partizanı 2 yazarın Kılıçdaroğlu’yla imtihanı
Kemal Kılıçdaroğlu'na isyan eden Fatih Portakal'a tepki gecikmedi: Kripto muhalif...
SON DAKİKA | İstanbul'da suya zam! İşte yeni tarife...
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayserispor'da 11 ülkeden futbolcu forma giydi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA