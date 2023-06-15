Başarılı olsun diye destek veriyoruz!

"Bugünden yarına karar almıyoruz. Hocamız başarılı olsun diye her türlü desteği veriyoruz. İnşallah başarılı olur" "Grubu ilk 2'de bitirip Almanya'da olmak istiyoruz. Bu sadece bizim için değil oradaki vatandaşlarımız için de önemli"
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım'ın Letonya yolculuğu öncesi basının sorularını yanıtladı. Letonya ve Galler ile oynanacak maçlar için "Hedefimiz 6 puanı alabilmek. Grubu ilk2'de bitirip Almanya'da olmak istiyoruz. Hem oradaki vatandaşlarımızın gururu olabilmek için hem de ikinci en çok Türk'ün yaşadığı ülkede, kendi evimizde gibi maçlarımızı oynamak istiyoruz" diye konuştu.
ÜLKE İÇİN ÖNEMLİ TURNUVA
Teknik direktör Stefan Kuntz ile ilgili ayrılık haberlerinin olduğu hatırlatıldığında sinirlenen Başkan, "Şu an maça gidiyoruz ve bu şekilde bir şey doğru değil. Önce maçlarıoynayalım, bunları sonradeğerlendiririz. İlk hedefimiz Şampiyonlar Ligi finaliydi, bunu başardık. Şimdi sırada grupta iki karşılaşma var. Ondan sonra da kongre. Bugünden yarına karar almıyoruz. Hocamız başarılı olsun diye her türlü desteği veriyoruz. İnşallah başarılıolur çünkü bu ülkemiz içinönemli bir turnuva" ifadelerini kullandı.
MİLLİLER RİGA'DA
Ay-Yıldızlılar, EURO 2024 Elemeleri'nde yarın Letonya ile oynayacağı maç için Riga'ya gitti. En çok ilgiyi, Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler gördü. Son idman bugün yapılacak.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ ŞOKU!
ÇAĞLAR Söyüncü, sağ arka adalesindeki sakatlığısebebiyle A Milli Takım'ın Letonya ve Galler ile oynayacağıkarşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı. 27 yaşındakisavunma oyuncusu, A Millî Takımın Riga'ya yapacağıyolculuk öncesinde teknik heyet ve takım arkadaşlarıylavedalaşarak Riva'daki kamptan ayrıldı.