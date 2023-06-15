Başarılı olsun diye destek veriyoruz!

FF Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım'ın Letonya yolculuğu öncesi basının sorularını yanıtladı. Letonya ve Galler ile oynanacak maçlar içinHem oradaki vatandaşlarımızın gururu olabilmek için hem de ikinci en çok Türk'ün yaşadığı ülkede, kendi evimizde gibi maçlarımızı oynamak istiyoruz" diye konuştu.Teknik direktör Stefan Kuntz ile ilgili ayrılık haberlerinin olduğu hatırlatıldığında sinirlenen Başkan, "Şu an maça gidiyoruz ve bu şekilde bir şey doğru değil.İlk hedefimiz Şampiyonlar Ligi finaliydi, bunu başardık. Şimdi sırada grupta iki karşılaşma var. Ondan sonra da kongre. Bugünden yarına karar almıyoruz. Hocamız başarılı olsun diye her türlü desteği veriyoruz.ifadelerini kullandı.Ay-Yıldızlılar, EURO 2024 Elemeleri'nde yarın Letonya ile oynayacağı maç için Riga'ya gitti. En çok ilgiyi, Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler gördü. Son idman bugün yapılacak.ÇAĞLAR Söyüncü,sebebiyle A Milli Takım'ın Letonya ve Galler ile oynayacağıkarşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı. 27 yaşındakisavunma oyuncusu, A Millî Takımın Riga'ya yapacağıyolculuk öncesinde