Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İngiltere Premier Lig'de 2023-24 sezonu fikstürü belli oldu
Giriş Tarihi: 15.6.2023 12:13

İngiltere Premier Lig'de 2023-24 sezonu fikstürü belli oldu

AA
İngiltere Premier Lig’de 2023-24 sezonu fikstürü belli oldu

İngiltere Premier Lig'de 2023-24 sezonu fikstürü belli oldu.

Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre, 380 maçtan oluşan 38 haftalık maraton, 11 Ağustos'ta başlayacak ve 19 Mayıs 2024'de sona erecek. İspanyol teknik direktör Josep Guardiola yönetiminde geçen sezon Premier Lig, Federasyon Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak "üçleme" yapan Manchester City, ilk hafta maçında ligin yeni ekibi Burnley ile karşılaşacak.

İlk haftanın en önemli mücadelesinde Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda Liverpool'u ağırlayacak.

Arsenal ile Tottenham arasındaki Kuzey Londra derbisinin ilki 23 Eylül'de Emirates'te, ikincisi 27 Nisan'da Tottenham'ın sahasında oynanacak.

Sezonun ilk Manchester derbisine ise 28 Ekim'de Old Trafford Stadı ev sahipliği yapacak. City, 2 Mart'ta rakibini konuk edecek.

Premier Lig'de ilk haftanın programı şöyle:

11AĞUSTOS CUMA:

Burnley-Manchester City

12 AĞUSTOS CUMARTESİ:

Arsenal-Nottingham Forest

Bournemouth-West Ham

Brighton Hove Albion-Luton Town

Everton-Fulham

Sheffield United-Crystal Palace

Newcastle United-Aston Villa

13 AĞUSTOS PAZAR

Brentford-Tottenham Hotspur

Chelsea-Liverpool

14 AĞUSTOS PAZARTESİ

Manchester United-Wolverhampton Wanderers.

EN ÇOK OKUNANLAR

“Asgari ücretli ölsün, 25 bin TL kazanıyorum” diyerek Suriyeli olduğunu iddia eden şahıs Türk çıktı
Merdan Yanardağ'dan Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Fatih Portakal'a: Gazetecilik değil terbiyesizlik
Son dakika: Diyarbakır’da kan donduran olay! Katliam gibi arazi kavgası: 8 ölü 3 yaralı
İstifa üstüne istifa! İyi Parti'nin 70 kurucusu gitti
Yetti be!
Son dakika! Başkan Erdoğan: Deprem bölgesinde 11 yer sanayi sahası ilan edildi
Başakşehir'de İETT otobüsü kaza yaptı! Faciadan dönüldü
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Şehidimizin kanı yerde kalmadı! PKK’lı terörist Mehmet Zeki İlmin yakalandı
İsviçre'de alçak gösteri! Başkan Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef aldılar
ARKADAŞINA GÖNDER
İngiltere Premier Lig'de 2023-24 sezonu fikstürü belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA