Mostafa Mohamed’in parası Domenec Torrent’e!

Omar Elabdellaoui'nin ardından Domenec Torrent de sarı-kırmızılı kulübe karşı açtığı davayı kazanıp tazminat almaya hak kazanırken, sarı-kırmızılı ekip ise Mostafa Mohamed'in satışından gelecek paranın yarısını Domenec Torrent'e verecek.
Omar Elabdellaoui'nin ardından Domenec Torrent de sarı-kırmızılı kulübe karşı açtığı davayı kazandı ve 2.6 milyon Euro tazminata hak kazandı. 30 Haziran'a kadar UEFA'ya borçsuzluk kağıdı gönderecek Galatasaray, Mohamed'in satışından gelecek paranın (5.75 milyon Euro) yarısını Torrent'e ödeyecek. Aslan, transfer yasağı ile karşılaşmamak adına CAS'ta kaybettiği davalardaki borçlarını haziran ayı içinde kapatacak.