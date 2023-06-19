Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Mostafa Mohamed’in parası Domenec Torrent’e!
Giriş Tarihi: 19.6.2023 09:01 Son Güncelleme: 19.6.2023 09:16

Mostafa Mohamed’in parası Domenec Torrent’e!

SPOR SERVİSİ
Mostafa Mohamed’in parası Domenec Torrent’e!

Omar Elabdellaoui'nin ardından Domenec Torrent de sarı-kırmızılı kulübe karşı açtığı davayı kazanıp tazminat almaya hak kazanırken, sarı-kırmızılı ekip ise Mostafa Mohamed'in satışından gelecek paranın yarısını Domenec Torrent'e verecek.

Omar Elabdellaoui'nin ardından Domenec Torrent de sarı-kırmızılı kulübe karşı açtığı davayı kazandı ve 2.6 milyon Euro tazminata hak kazandı. 30 Haziran'a kadar UEFA'ya borçsuzluk kağıdı gönderecek Galatasaray, Mohamed'in satışından gelecek paranın (5.75 milyon Euro) yarısını Torrent'e ödeyecek. Aslan, transfer yasağı ile karşılaşmamak adına CAS'ta kaybettiği davalardaki borçlarını haziran ayı içinde kapatacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ümit Özdağ'dan dikkat çeken 'Abdüllatif Şener' itirafı: Vekilken insanların içerisinde söyledi...
LGBT terörü destekçilerinden alçak provokasyon! Sözde "Kürdistan" sloganı attılar
Yavuz Ağıralioğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: Baştan siyasi ilkesizlik
İngiltere’de ekonomik kriz mağazaları vurdu: Kilo ile giysi satıyorlar
İstanbul'da LGBT terörüne geçit yok! HDP'li vekilin skandal sözlerine AK Partili Dağ'dan tepki
Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediği için eleştirilmişti! Abdüllatif Şener'den CHP'lileri kızdıracak yanıt
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Başkan Erdoğan, üs bölgesindeki askerlerle telefonda görüştü: Sizlerin duruşu milletin huzuru olacak
Terlik şu veya bu olsa, ne fark eder!
Basın özgürlüğü var o haberler silinemez
ARKADAŞINA GÖNDER
Mostafa Mohamed’in parası Domenec Torrent’e!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA