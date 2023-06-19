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Giriş Tarihi: 19.6.2023 20:33 Son Güncelleme: 19.6.2023 20:35

Son dakika haberi: A Milli Takım kritik maçta Galler'i ağırlıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...

Son dakika haberi: A Milli Takım kritik maçta Galler’i ağırlıyor! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu...

Son dakika haberi: A Milli Futbol Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu dördüncü maçında bugün Galler'i konuk edecek. Liderlik yarışını yakından ilgilendiren kritik maçta ilk 11'ler belli oldu. İşte Türkiye-Galler maçının tüm detayları...

Milliler, EURO 2024 elemeleri öncesindeki zorlu grup maçında Galler'i konuk ediyor.

İŞTE İLK 11'LER

Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Orkun, Salih Özcan, Cengiz, Kerem, Barış Alper.

Galler: Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Williams, Ampadu, Ramsey, Wilson, Johnson, James, Morrell.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak maç, saat 21.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Fabio Maresca yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni, dördüncü hakemliğini ise Luca Massimi üstlenecek.

Ay-yıldızlı ekipte sağ arka adalesinde sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü, aday kadrodan çıkarılmıştı.

Grubun diğer maçında ise aynı gün Ermenistan ile Letonya karşılaşacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Hırvatistan ise dördüncü maç gününü de bay geçecek.

D Grubu'nda dördüncü maçlar öncesinde Türkiye 6 puanla lider durumda bulunuyor. Bir maçı eksik Hırvatistan ise 4 puanla ikinci sırada yer alıyor. Aynı puana sahip Galler ise averajla üçüncü sırada bulunuyor. Dördüncü sıradaki Ermenistan'ın 3, son sıradaki Letonya'nın ise puanı bulunmuyor.

EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkı elde edecek.

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Son dakika haberi: A Milli Takım kritik maçta Galler'i ağırlıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...
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