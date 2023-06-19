Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberleri: Gökhan Gönül sosyal medyadan duyurdu! Yeşil sahalara veda...
Giriş Tarihi: 19.6.2023 14:35

Son dakika haberleri: Gökhan Gönül sosyal medyadan duyurdu! Yeşil sahalara veda...

Son dakika haberleri: Gökhan Gönül sosyal medyadan duyurdu! Yeşil sahalara veda...

Son dakika haberleri: Daha önce Fenerbahçe, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor formaları giyen milli futbolcu Gökhan Gönül, 38 yaşında futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta şampiyonluklar yaşayan milli futbolcu Gökhan Gönül, 38 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.

Son olarak Çaykur Rizespor forması giyen Gökhan Gönül, sosyal medyada yayınladığı mesajla veda etti.

Gökhan Gönül'ün veda açıklaması şu şekilde;

"Hayallerimin çok ötesinde yaşadığım 25 yıllık futbol hayatım için artık veda zamanı. Bir futbolcu olarak; duygularımı, hatalarımı, heyecanımı çok yoğun yaşadığım bu 25 yılın ardından söyleyecek çok söz, seçmekte zorlandığım yüzlerce anı var. Bugün sadece, en samimi haliyle sizlere veda etmek istedim.

Elimi ilk tutan Bursa Yolspor'daki Hocalarımdan başlayarak, Gençlerbirliği, Hacettepe, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor'daki tüm yol arkadaşlarıma emekleri için teşekkür eder; Başkanlarıma bana bu camiaların değerli formalarını giyme imkanı tanıdıkları için şükranlarımı sunarım…

Konuşmayı sevmeyen biri olmam nedeniyle zaman zaman zorluk çıkardığım tüm basın mensubu arkadaşlarıma, emekleri için teşekkür ederim. Zorlu çalışma koşullarına rağmen bana karşı anlayışınızı hiç eksik etmediniz, sağ olun.

Hep yanımda olan aileme, dostlarıma, tüm futbol emekçilerine ayrıca teşekkür ederim.

En özel teşekkürü, sona sakladım.

Formayı her giydiğimde elimden geleni yaptım: ter döktüm, yeri geldi kanım döküldü. Hatalar yaptım, kırdım, kırıldım, yeniden başladım. Bugün geride kalan 25 yılıma bakarak, tüm kalbimle üzerimde emeği olan tüm taraftarlara teşekkür etmek istiyorum.

Tüm samimiyetimle, varlığınız, desteğiniz, kızdığınızda gösterdiğiniz samimi tepkiniz için içtenlikle teşekkür ediyorum. Hepsi bu 25 yılın kendime sakladığım en güzel mirasıdır.

Futbolu çok seven, futboldan kopamayan biri olarak, yeniden görüşmek dileğiyle…

Sevgi ve Saygılarımla"

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Akşener'e şok üzerine şok! İyi Parti kurucularından Taylan Yıldız da istifa etti
Kılıçdaroğlu için yargıda hesap vakti! Dokunulmazlık gitti 30'a yakın dosya işleme alınıyor
LGBT terörü destekçilerinden alçak provokasyon! Sözde "Kürdistan" sloganı attılar
Ümit Özdağ'dan dikkat çeken 'Abdüllatif Şener' itirafı: Vekilken insanların içerisinde söyledi...
Terlik şu veya bu olsa, ne fark eder!
Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediği için eleştirilmişti! Abdüllatif Şener'den CHP'lileri kızdıracak yanıt
19 yaşındaki gence 30 kurşun sıktılar
Elektronik seçim işi oldubittiye gelmez Sayın Başkan
Narsist sevgilim hayatımı kararttı
Yavuz Ağıralioğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: Baştan siyasi ilkesizlik
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberleri: Gökhan Gönül sosyal medyadan duyurdu! Yeşil sahalara veda...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA