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Giriş Tarihi: 22.6.2023 13:02

Ali Çamlı: Başarı çıtasını yükselteceğiz

İHA
Ali Çamlı: Başarı çıtasını yükselteceğiz

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, bir önceki başkan Berna Gözbaşı'na alt yapıya yaptığı yatırımlar ve ilgiden ötürü teşekkür ederek, "Başarı çıtasını yükseltmek istiyoruz" dedi.

Kayserispor başkanı Ali Çamlı, sarı kırmızılı kulübe hizmet eden bir önceki başkan Berna Gözbaşı'na teşekkür etti. Başarı çıtasını yükseltmek istediklerini söyleyen Ali Çamlı, yeni yeni milli futbolcuları takıma kazandırmak adına çaba sarf edeceklerini dile getirdi. Başkan Ali Çamlı, "Kayserispor'da yeni yeni milli futbolcular çıkarıp önümüzdeki sezonların takımını oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

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Ali Çamlı: Başarı çıtasını yükselteceğiz
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