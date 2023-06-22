Ali Çamlı: Başarı çıtasını yükselteceğiz

Kayserispor başkanı Ali Çamlı, sarı kırmızılı kulübe hizmet eden bir önceki başkan Berna Gözbaşı'na teşekkür etti. Başarı çıtasını yükseltmek istediklerini söyleyen Ali Çamlı, yeni yeni milli futbolcuları takıma kazandırmak adına çaba sarf edeceklerini dile getirdi. Başkan Ali Çamlı, "Kayserispor'da yeni yeni milli futbolcular çıkarıp önümüzdeki sezonların takımını oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.