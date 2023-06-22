Firesiz geçeriz

Bu sezon Avrupa'da boy gösterecek 4 takımımızın eleme turlarındaki rakipleri İsviçre'de çekilen kurayla belirlendi. Şampiyon Galatasaray, Devler Ligi 2. tur ön elemesinde(Litvanya)(Kuzey Makedonya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Zalgiris geçen yılı liginde şampiyon bitirirken 8 yıl önce kurulan Struga da sezonu ülkesinde zirvede tamamladı.rövanşlar 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak.Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Beşiktaş;Fenerbahçe;eşleşmesinden gelecek takımla oynayacak. Adana Demirspor daekibiyle karşılaşacak. İlk müsabakalar 27 Temmuz, rövanşlar 3 Ağustos'ta yapılacak.ilk maçına deplasmanda çıkacak.veise sahasında mücadele edecek.ZALGIRIS VILNIUS (LITVANYA)8 milyon EuroN.Hnid (550 bin Euro)LFF / 5 bin 67 (suni çim)STRUGA (KUZEY MAKEDONYA)4 milyon EuroB.Bojku (300 bin Euro)Gradska Plaza / 1000LA FIORITA (SAN MARINO)790 bin EuroA.Brighi (75 bin Euro)Campo Sportivo / 1000ZIMBRU CHISINAU (MOLDOVA)4 milyon EuroA.Dedov (300 bin Euro)Zimbru / 10 bin 400TIRANA (ARNAVUTLUK)4.9 milyon EuroFlorent Hasani (500 bin Euro)Selman Stermasi / 9 bin 500D.BATUMI (GÜRCISTAN)7.8 milyon EuroFlamarion (1 milyon Euro)Adjarabet Arena / 20 binCFR CLUJ (ROMANYA)28 milyon EuroA.Burca (3.7 milyon Euro)Dr.Constantin Radulescu / 27 bin