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Giriş Tarihi: 22.6.2023

Firesiz geçeriz

UĞUR ÇEM
Firesiz geçeriz

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2’nci ön elemesinde Zalgiris Vilnius-Struga galibiyle karşılaşacak. Konferans Ligi’ndeki ekiplerimiz F.Bahçe; La Fiorita-Zimbru maçının kazananıyla, Beşiktaş; Tirana-Dinamo Batumi mücadelesinden çıkacak takımla oynayacak. Adana Demirspor ise Romanya’dan CFR Cluj ile eşleşti

Bu sezon Avrupa'da boy gösterecek 4 takımımızın eleme turlarındaki rakipleri İsviçre'de çekilen kurayla belirlendi. Şampiyon Galatasaray, Devler Ligi 2. tur ön elemesinde Zalgiris Vilnius (Litvanya) ile Struga (Kuzey Makedonya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Zalgiris geçen yılı liginde şampiyon bitirirken 8 yıl önce kurulan Struga da sezonu ülkesinde zirvede tamamladı. İlk maçlar 25-26 Temmuz, rövanşlar 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Sarı-kırmızılı takım, ilk sınavını deplasmanda verecek.




KONFERANS LİGİ'NDE İLK MAÇLAR 27 TEMMUZ'DA
Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Beşiktaş; Tirana (Arnavutluk)- Dinamo Batumi (Gürcistan), Fenerbahçe; La Fiorita (San Marino)-Zimbru Chisinau (Moldova) eşleşmesinden gelecek takımla oynayacak. Adana Demirspor da Romanya'nın CFR Cluj ekibiyle karşılaşacak. İlk müsabakalar 27 Temmuz, rövanşlar 3 Ağustos'ta yapılacak. Adana Demirspor ilk maçına deplasmanda çıkacak. Beşiktaş ve Fenerbahçe ise sahasında mücadele edecek.

GALATASARAY

ZALGIRIS VILNIUS (LITVANYA)
Değeri: 8 milyon Euro Yıldızı: N.Hnid (550 bin Euro) Stadı/kapasitesi: LFF / 5 bin 67 (suni çim)

STRUGA (KUZEY MAKEDONYA)
Değeri: 4 milyon Euro Yıldızı: B.Bojku (300 bin Euro) Stadı/kapasitesi: Gradska Plaza / 1000




FENERBAHÇE

LA FIORITA (SAN MARINO)
Değeri: 790 bin Euro Yıldızı: A.Brighi (75 bin Euro) Stadı/kapasitesi: Campo Sportivo / 1000

ZIMBRU CHISINAU (MOLDOVA)
Değeri: 4 milyon Euro Yıldızı: A.Dedov (300 bin Euro) Stadı/kapasitesi: Zimbru / 10 bin 400

BEŞİKTAŞ

TIRANA (ARNAVUTLUK)
Değeri: 4.9 milyon Euro Yıldızı: Florent Hasani (500 bin Euro) Stadı/kapasitesi: Selman Stermasi / 9 bin 500

D.BATUMI (GÜRCISTAN)
Değeri: 7.8 milyon Euro Yıldızı: Flamarion (1 milyon Euro) Stadı/kapasitesi: Adjarabet Arena / 20 bin

ADANA DEMİRSPOR

CFR CLUJ (ROMANYA)
Değeri: 28 milyon Euro Yıldızı: A.Burca (3.7 milyon Euro) Stadı/kapasitesi: Dr.Constantin Radulescu / 27 bin

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