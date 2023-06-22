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Giriş Tarihi: 22.6.2023

TFF yönetiminde yeni isimler

TFF yönetiminde yeni isimler

Türkiye Futbol Federasyonu başkanlık seçimi bugün yapılacak. Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi, genel kurula tek aday olarak girecek

Türkiye Futbol Federasyonu'nun olağan seçimli genel kurulu bugün Ankara'da gerçekleşecek. Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi, seçime tek aday olarak girecek. Yeni yönetim kurulu, 4 yıllık göreve soyunacak. Genel kurul öncesi gözler de yeni yönetimin kimlerden oluşacağına çevrildi. Madrid'e büyükelçi olarak atanan Nüket Küçükel Ezberci ile Murat Aksu yeni dönemde olmayacak.



Başakşehir Asbaşkanı Mustafa Eröğüt ve Fenerbahçe yöneticisi Ruşet Çetin'in listede yer alması dikkat çekti. Bunun dışında Hamit Altıntop, Yusuf Günay, İbrahim Burkay, Yalçın Orhan, Alkın Kalkavan, Müslüm Özmen, Ali Düşmez, Erman Kalkandelen ve Volkan Can, göreve devam edecek olan yöneticiler…

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TFF yönetiminde yeni isimler
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