TFF yönetiminde yeni isimler

Türkiye Futbol Federasyonu başkanlık seçimi bugün yapılacak. Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi, genel kurula tek aday olarak girecek
Türkiye Futbol Federasyonu'nun olağan seçimli genel kurulu bugün Ankara'da gerçekleşecek. Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi, seçime tek aday olarak girecek. Yeniyönetim kurulu, 4 yıllık görevesoyunacak. Genel kurul öncesi gözler de yeni yönetimin kimlerden oluşacağına çevrildi. Madrid'e büyükelçi olarak atanan Nüket Küçükel Ezberci ile Murat Aksu yeni dönemde olmayacak.
Başakşehir Asbaşkanı MustafaEröğüt ve Fenerbahçe yöneticisiRuşet Çetin'in listede yer almasıdikkat çekti. Bunun dışında Hamit Altıntop, Yusuf Günay, İbrahim Burkay, Yalçın Orhan, Alkın Kalkavan, Müslüm Özmen, Ali Düşmez, Erman Kalkandelen ve Volkan Can, göreve devam edecek olan yöneticiler…