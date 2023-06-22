TFF yönetiminde yeni isimler

Türkiye Futbol Federasyonu'nun olağan seçimli genel kurulu bugün Ankara'da gerçekleşecek. Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi, seçime tek aday olarak girecek.Genel kurul öncesi gözler de yeni yönetimin kimlerden oluşacağına çevrildi. Madrid'e büyükelçi olarak atanan Nüket Küçükel Ezberci ile Murat Aksu yeni dönemde olmayacak.Bunun dışında Hamit Altıntop, Yusuf Günay, İbrahim Burkay, Yalçın Orhan, Alkın Kalkavan, Müslüm Özmen, Ali Düşmez, Erman Kalkandelen ve Volkan Can, göreve devam edecek olan yöneticiler…