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Giriş Tarihi: 23.6.2023 10:58

Declan Rice'a bir talipte Premier Lig'den!

Declan Rice’a bir talipte Premier Lig’den!

Manchester City, West Ham United'dan ayrılması beklenen Declan Rice'ı kadrosuna katmak istiyor.

Geride kalan sezonu 3 kupayla tamamlayan Manchester City, Declan Rice yarışına dahil oldu. Athletic'te yer alan haberde Manchester City'nin Declan Rice için kısa sürede görüşmelere başlayacağını ve teklifini ileteceği belirtildi.

Rice'ı kadrosuna katmak isteyen ekiplerden Arsenal, bu hafta bşaında 15 milyonu bonus olmak üzere 90 milyon sterlinlik bir teklif yapmıştı.

İlkay Gündoğan'la yollarını ayıran Manchester City'nin kısa süre içinde Chelsea'den Mateo Kovacic transferini açıklaması bekleniyor.

"AYRILMASINI BEKLİYORUZ"
West Ham United'ın başkanı David Sullivan, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kazanılan şampiyonluğun ardından yaptığı açıklamada final karşılaşmasının Declan Rice'ın kulüpteki son maçı olabileceğini ve takımdan ayrılmasını beklediklerini söyledi.

Londra ekibiyle sözleşmesi 2024'te sona erecek Rice'ın kontratında bir yıllık uzatma opsiyonu bulunuyor. İlk kez West Ham United formasını 2017'de giyen Declan Rice, 245 maçta süre aldı.

Arsenal ve Manchester City'nin yanı sıra Manchester Untied'ın da Declan Rice'ı kadrosuna katmak istediği belirtilmişti.

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Declan Rice'a bir talipte Premier Lig'den!
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