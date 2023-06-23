Kartal’dan Mohamed Elneny atağı! Şenol Güneş bizzat istedi...

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 1 Temmuz'da başlayacak olan yeni sezon öncesinde tatil yapıyor... Tecrübeli teknik adam Antalya Belek'te sezonun yorgunluğunu üzerinden atarken, önümüzdeki yıl için de geri sayıma geçti. Başarılı hoca, Siyah-Beyazlılar'ın başında gelecek sezon bir şampiyonluk daha kazanmayı hedefliyor.

GÜNEŞ, ESKİ ÖĞRENCİSİNİ İSTİYOR

Ancak yıldız oyuncunun yüksek maliyeti, görüşmeleri çıkmaza soktu. Bu gelişmenin üzerine Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, tanıdık bir ismin yeniden takıma katılmasını istedi.

HEDEF MOHAMED ELNENY

Tecrübeli çalıştırıcı, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in formasını giyen Mohamed Elneny ile yeniden el sıkışılmasını istedi. Arsenal ile 1 senelik kontratı bulunan Mısırlı ön liberonun bu doğrultuda kiralanması gündeme getirildi.

Beşiktaş Yönetimi'nin hedefi, 30 yaşındaki oyuncuya kiralama için herhangi bir bedel ödememek. Ancak yaklaşık 3 milyon Euro kazanan Elneny'nin, maaşının karşılanması hedefleniyor. Kara Kartal, bu teklifle birlikte birkaç gün sonra Londra ekibinin kapısını çalacak.