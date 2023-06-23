TRABZONSPOR HABERLERİ: Scout ekibi yıldız avında

ÖDEMELER AY SONUNDA

Bu arada Trabzonspor'da bu ay içinde yapılması gereken yaklaşık 17 milyon Euro'luk ödeme kapsamında oyuncuların önemli bir bölümü de alacaklarının tahsili için ihtar göndermişti. Ancak yerliler ile yabancılardan Anastasios Bakasetas ve Siopis dışındaki tüm isimlerin paralarının tahsili için talepte bulunduğu belirtildi. Önceki gün bu ödemelerin bir kısmını gerçekleştiren yönetim kurulunun, ay sonuna kadar tüm borçlarını kapatmayı planladığı öğrenildi.