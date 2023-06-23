TRABZONSPOR HABERLERİ: Scout ekibi yıldız avında

Trabzonspor scout ekibi, Romanya ve Gürcistan'ın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı U21 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı yerinden takip ediyor.
Birçok maça farklı futbolcu izleme ekibinin gönderileceği ve burada daha önceden tespit edilen oyuncuların yanı sıra yeni ve ön plana çıkabilecek futbolcularla ilgili hazırlanacak raporların teknik direktör Bjelica'ya sunulacağı ifade edildi. Bu arada geçtiğimiz yılı Kasımpaşa'da kiralık geçiren Fode Koita, kadro dışı bırakıldı.
ÖDEMELER AY SONUNDA
Bu arada Trabzonspor'da bu ay içinde yapılması gereken yaklaşık 17 milyon Euro'luk ödeme kapsamında oyuncuların önemli bir bölümü de alacaklarının tahsili için ihtar göndermişti. Ancak yerliler ile yabancılardan Anastasios Bakasetas ve Siopis dışındaki tüm isimlerin paralarının tahsili için talepte bulunduğu belirtildi. Önceki gün bu ödemelerin bir kısmını gerçekleştiren yönetim kurulunun, ay sonuna kadar tüm borçlarını kapatmayı planladığı öğrenildi.