Arda Güler, İspanya'da manşetlerde! "Deco'nun mücevheri"

"17.5 MİLYON EURO'YA FIRSAT KAÇMAZ"

Deco, Arda için Barcelona yönetimine, "Sözleşmesinde 17.5 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi var. Böyle bir yetenek bu fiyata çok ucuz, elden kaçmamalı" raporu verdi.

Üst üste gelen teklifler nedeniyle hem çok mutlu olan hem de kafası karışan Güler ailesinin, Başkan Ali Koç'la yapacağı ikinci görüşmede ayrılık izni istemesine kesin gözüyle bakılıyor. Arda ile ailesinin ilk düşüncesi ise büyük kulüp yerine Avrupa'da ara bir takıma giderek daha çok süre almak ve tecrübe kazanmak.