Arda Güler, İspanya'da manşetlerde! "Deco'nun mücevheri"

Atletico Madrid, Real Madrid, Barcelona ve Sevilla sadece İspanya'dan Fenerbahçe'nin 18'lik yıldızını isteyen dört kulüp. Sarı-lacivertliler, Arda Güler'den bir yıl daha sarı-lacivertli formayı giyip giymeyeceği konusunda kararını beklerken, genç yetenek Avrupa'da manşetleri süslüyor.
Son olarak İspanyol Sport, 'Deco'nun mücevheri' başlığı ile Arda Güler'i kapak yaptı. Barcelona'da scout görevini yürüten eski futbolcusu Deco'nun son 6 aydır milli futbolcuyu takip ettiği ve listesinin ilk sırasında olduğu belirtildi.
"17.5 MİLYON EURO'YA FIRSAT KAÇMAZ"
Deco, Arda için Barcelona yönetimine, "Sözleşmesinde 17.5 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi var. Böyle bir yetenek bu fiyata çok ucuz, elden kaçmamalı" raporu verdi.
Üst üste gelen teklifler nedeniyle hem çok mutlu olan hem de kafası karışan Güler ailesinin, Başkan Ali Koç'la yapacağı ikinci görüşmede ayrılık izni istemesine kesin gözüyle bakılıyor. Arda ile ailesinin ilk düşüncesi ise büyük kulüp yerine Avrupa'da ara bir takıma giderek daha çok süre almak ve tecrübe kazanmak.