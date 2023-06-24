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Giriş Tarihi: 24.6.2023

Deco’nun mücevheri

Deco’nun mücevheri

F.Bahçeliler kalmasını beklerken, Arda Güler Avrupa’da manşetleri süslüyor. Son olarak Barcelona’nın ilgisi nedeniyle Sport’a kapak oldu

Atletico Madrid, Real Madrid, Barcelona ve Sevilla sadece İspanya'dan Fenerbahçe'nin 18'lik yıldızını isteyen dört kulüp. Sarı-lacivertliler, Arda Güler'den bir yıl daha sarı-lacivertli formayı giyip giymeyeceği konusunda kararını beklerken, genç yetenek Avrupa'da manşetleri süslüyor. Son olarak İspanyol Sport, 'Deco'nun mücevheri' başlığı ile Arda Güler'i kapak yaptı. Barcelona'da scout görevini yürüten eski futbolcusu Deco'nun son 6 aydır milli futbolcuyu takip ettiği ve listesinin ilk sırasında olduğu belirtildi.

17.5 MİLYON EURO'YA FIRSAT KAÇMAZ
Deco, Arda için Barcelona yönetimine, "Sözleşmesinde 17.5 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi var. Böyle bir yetenek bu fiyata çok ucuz, elden kaçmamalı" raporu verdi. Üst üste gelen teklifler nedeniyle hem çok mutlu olan hem de kafası karışan Güler ailesinin, Başkan Ali Koç'la yapacağı ikinci görüşmede ayrılık izni istemesine kesin gözüyle bakılıyor. Arda ile ailesinin ilk düşüncesi ise büyük kulüp yerine Avrupa'da ara bir takıma giderek daha çok süre almak ve tecrübe kazanmak.

ARDA'DA KİLİT İSİM NİHAT ÖZDEMİR
İspanya merkezli haberlerde Arda Güler'in Barcelona'ya transferinde Nihat Özdemir'in de adı geçiyor. Özdemir'in sahibi olduğu inşaat firmasının Camp Nou stadının yenileme ihalesini alması ve Fenerbahçe ile ilişkileri nedeniyle Barcelona'ya transferde yardımcı olacağı belirtiliyor.

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