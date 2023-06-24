F.Bahçeliler kalmasını beklerken, Arda Güler Avrupa’da manşetleri süslüyor. Son olarak Barcelona’nın ilgisi nedeniyle Sport’a kapak oldu
Atletico Madrid, Real Madrid,Barcelona ve Sevilla sadeceİspanya'dan Fenerbahçe'nin18'lik yıldızını isteyen dört kulüp.Sarı-lacivertliler, Arda Güler'den biryıl daha sarı-lacivertli formayı giyipgiymeyeceği konusunda kararınıbeklerken, genç yetenek Avrupa'damanşetleri süslüyor. Son olarakİspanyol Sport, 'Deco'nun mücevheri'başlığı ile Arda Güler'i kapakyaptı. Barcelona'da scout göreviniyürüten eski futbolcusu Deco'nunson 6 aydır milli futbolcuyu takipettiği ve listesinin ilk sırasındaolduğu belirtildi.
17.5 MİLYON EURO'YA FIRSAT KAÇMAZ
Deco, Arda için Barcelona yönetimine, "Sözleşmesinde 17.5 milyon Euro'yaserbest kalır maddesi var. Böylebir yetenek bu fiyata çok ucuz, eldenkaçmamalı" raporu verdi. Üst üste gelen teklifler nedeniyle hem çok mutlu olan hem de kafası karışan Güler ailesinin, Başkan Ali Koç'la yapacağı ikinci görüşmede ayrılık izni istemesine kesin gözüyle bakılıyor. Arda ileailesinin ilk düşüncesi ise büyükkulüp yerine Avrupa'da ara bir takımagiderek daha çok süre almakve tecrübe kazanmak.
ARDA'DA KİLİT İSİM NİHAT ÖZDEMİR
İspanya merkezli haberlerde Arda Güler'in Barcelona'ya transferinde Nihat Özdemir'in de adı geçiyor. Özdemir'in sahibi olduğu inşaat firmasının Camp Nou stadının yenileme ihalesini alması ve Fenerbahçe ile ilişkileri nedeniyle Barcelona'ya transferde yardımcı olacağı belirtiliyor.