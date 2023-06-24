Deco’nun mücevheri

sadeceİspanya'dan Fenerbahçe'nin18'lik yıldızını isteyen dört kulüp.Sarı-lacivertliler, Arda Güler'den biryıl daha sarı-lacivertli formayı giyipgiymeyeceği konusunda kararınıbeklerken, genç yetenek Avrupa'damanşetleri süslüyor. Son olarakİspanyol Sport,başlığı ile Arda Güler'i kapakyaptı.Deco, Arda için Barcelona yönetimine,raporu verdi. Üst üste gelen teklifler nedeniyle hem çok mutlu olan hem de kafası karışan Güler ailesinin, Başkan Ali Koç'la yapacağı ikinci görüşmede ayrılık izni istemesine kesin gözüyle bakılıyor.İspanya merkezli haberlerde Arda Güler'in Barcelona'ya transferinde Nihat Özdemir'in de adı geçiyor. Özdemir'in sahibi olduğu inşaat firmasının Camp Nou stadının yenileme ihalesini alması ve Fenerbahçe ile ilişkileri nedeniyle Barcelona'ya transferde yardımcı olacağı belirtiliyor.