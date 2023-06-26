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Giriş Tarihi: 26.6.2023 19:41

Galatasaray, Avusturya kampında 3 hazırlık maçı oynayacak

DHA
Galatasaray, Avusturya kampında 3 hazırlık maçı oynayacak

Galatasaray’ın 2023-2024 sezonu öncesi Avusturya'da yapacağı birinci etap kamp çalışmaları ve maç programı belli oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, 8 Temmuz Cumartesi günü saat 14.30'da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla Avusturya'nın Graz kentine gidecek. Oradan da karayoluyla Bad Waltersdorf kasabasına geçerek çalışmalarına başlayacak.

18 Temmuz'a dek Avusturya'da birinci etap kamp çalışmalarını sürdürecek olan Galatasaray, 3 hazırlık maçı oynayacak.

Sarı-kırmızılı ekibin Avusturya'daki maç programı şu şekilde:

Galatasaray - Kisvarda FC
Tarih: 10.07.2023
Maç Saati: 19.30 (CET)
Stadyum: Merkür Arena - Graz

FK Austria Wien - Galatasaray
Tarih: 14.07.2023
Maç Saati: 19.30 (CET)
Stadyum: Generali Arena - Viyana

SK Sturm Graz - Galatasaray
Tarih: 18.07.2023
Maç Saati: 19.00 (CET)
Stadyum: Merkür Arena - Graz

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Galatasaray, Avusturya kampında 3 hazırlık maçı oynayacak
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